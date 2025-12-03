لاہور ریلوے سٹیشن کے اطراف 2 ارب کے منصوبہ پر حنیف عباسی کو بریفنگ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت ریلوے ہیڈکوارٹر زلاہور میں اجلاس ہوا۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے لاہور ریلوے سٹیشن کے اطراف ڈویلپمنٹ کے مجوزہ پلان پر بریفنگ دی۔
وزیراعلیٰ کی خصوصی ہدایت پر 2 ارب روپے کی لاگت سے ریلوے سٹیشن کے اطراف 3 کلومیٹر کے نصف قطر میں ڈویلپمنٹ کی جائے گی۔ریلوے سٹیشن، مصری شاہ، ایک موریہ، دو موریہ پل، آزادی چوک کے اطراف سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کے تحت کام کیا جائے گا۔ریلوے سٹیشن سے ایک موریہ، دو موریہ پل کے اطراف میں بہتری لائی جائے گی۔ ریلوے سٹیشن کے اطراف سے گندگی کا خاتمہ، واک ویز اور گرین ایریاز بنائے جائیں گے ۔ریلوے سٹیشن کے سامنے پارکنگ ایریا، فٹ پاتھ، سٹنگ ایریا اور گرین ایریا بنایا جائے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے وزیراعلیٰ کے سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کے وژن کو سراہتے ہوئے کہا کہ لاہور ریلوے سٹیشن کے اطراف ڈویلپمنٹ کا منصوبہ پورے علاقے کیلئے گیم چینجر ثابت ہو گا۔ وزیر ریلوے نے اورنج ٹرین کے سٹاپ کو ریلوے سٹیشن کے ساتھ منسلک کرنے کی تجویز بھی دی۔