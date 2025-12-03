عالمی برادری غزہ کی صورتحال سے لاتعلق نہیں رہ سکتی : رانا تنویر
روم، اسلام آباد(این این آئی، نامہ نگار)وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (FAO) کی کونسل کے 179 ویں اجلاس سے خطاب میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی و غذائی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (FAO) کی کونسل کے 179 ویں اجلاس سے خطاب میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی و غذائی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ شہری محرومی، بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور بنیادی خدمات نہ ہونے کے باعث سنگین خطرات سے دوچار ہیں ،وفاقی وزیر نے کہا کہ عالمی برادری غزہ کی صورتحال سے لاتعلق نہیں رہ سکتی۔