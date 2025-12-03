صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی برادری غزہ کی صورتحال سے لاتعلق نہیں رہ سکتی : رانا تنویر

  • پاکستان
عالمی برادری غزہ کی صورتحال سے لاتعلق نہیں رہ سکتی : رانا تنویر

روم، اسلام آباد(این این آئی، نامہ نگار)وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (FAO) کی کونسل کے 179 ویں اجلاس سے خطاب میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی و غذائی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔

وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (FAO) کی کونسل کے 179 ویں اجلاس سے خطاب میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی اور غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی و غذائی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ شہری محرومی، بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور بنیادی خدمات نہ ہونے کے باعث سنگین خطرات سے دوچار ہیں ،وفاقی وزیر نے کہا کہ عالمی برادری غزہ کی صورتحال سے لاتعلق نہیں رہ سکتی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اگر یورپ جنگ چاہتا ہے تو روس تیار :پیوٹن

ٹرمپ کا ہونڈوراس الیکشن نتائج میں دھاندلی کا الزام

سعودی قومی بجٹ منظور ،1کھرب 313ارب ریال تخمینہ 165 ارب ریال خسارہ متوقع

مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیاں ، 2فلسطینی شہید

ایف آئی آئی پرائرٹی ایشیا کانفرنس میں جاپانی وزیراعظم کا مشہور مانگا مکالمہ ،سرمایہ کاری کی اپیل

نائیجیریا نے کرسٹوفر موسیٰ کو نیا وزیر دفاع مقرر کر دیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak