پاک، مصر کاروباری روابط مزید مضبوط بنانے پراتفاق

قاہرہ میں وزرا تجارت کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار

اسلام آباد (وقائع نگار)قاہرہ میں ڈی ایٹ وزرائے تجارت اجلاس کے موقع پر وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے مصری وزیر سرمایہ کاری و تجارت حسن الخاطب سے  ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے دیرینہ اور خوشگوار تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیاگیا ، اس موقع پر دونوں وزراء نے نجی شعبے کے درمیان کاروباری روابط مزید مضبوط بنانے پراتفاق کیا ۔وفاقی وزیر جام کمال نے پاک-مصر تعلقات کو مضبوط، جامع اور وسیع اقتصادی شراکت داری میں بدلنے پر زور دیا۔ 2024 میں پاکستان اور مصر کی باہمی تجارت 208.32 ملین امریکی ڈالر تک پہنچی ۔وفاقی وزیر تجارت نے پاکستان-مصر کا جوائنٹ بزنس کونسل کو دوبارہ فعال بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ مصر کے وزیر تجارت نے دوطرفہ تجارت بڑھانے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی اہمیت پر زور دیا۔ 

