بڑھتی آبادی سے نمٹنے کیلئے ورکنگ گروپ تشکیل دینا ہوگا : عطا تارڑ

سیاحت کے فروغ کیلئے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کریگی ، تقریب سے خطاب

 اسلام آباد(نامہ نگار،دنیا نیوز )وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاتارڑ نے کہاہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں چیلنجز کا سامنا ہے ، یہ معاشرتی مسئلہ ہے اسے آگاہی کے ذریعے حل کرنا ہوگا، آبادی کے مسئلے سے نمٹنے کے لئے ورکنگ گروپ تشکیل دینا ضروری ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں پاکستان پاپولیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ، وفاقی وزیر نے کہاکہ ہر سال ہماری آبادی میں نیوزی لینڈ کی آبادی کے برابر اضافہ ہو رہا ہے، آبادی میں تیزی سے اضافہ تشویشناک ہے ،بڑھتی آبادی سے نہ صرف وسائل پر دباؤ بڑھ رہا بلکہ یہ معیشت اور بنیادی سہولیات پر بوجھ ڈال رہی ہے ۔ دریں اثنا نیشنل ٹورازم ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں، پاکستان آنے والے سیاح یہاں کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے مثبت تشخص کوعالمی سطح پراجاگرکرنے کی ضرورت ہے ، وفاقی وزیر نے کہا کہ غیرملکی سیاح پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے مداح ہیں، پاکستان نے سفارتی محاذ پر بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں، سیاحت کے فروغ کیلئے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی، سیاحت کے فروغ کیلئے جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل د ئیے جاسکتے ہیں۔ 

