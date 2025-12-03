بڑھتی آبادی سے نمٹنے کیلئے ورکنگ گروپ تشکیل دینا ہوگا : عطا تارڑ
سیاحت کے فروغ کیلئے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کریگی ، تقریب سے خطاب
اسلام آباد(نامہ نگار،دنیا نیوز )وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاتارڑ نے کہاہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں چیلنجز کا سامنا ہے ، یہ معاشرتی مسئلہ ہے اسے آگاہی کے ذریعے حل کرنا ہوگا، آبادی کے مسئلے سے نمٹنے کے لئے ورکنگ گروپ تشکیل دینا ضروری ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں پاکستان پاپولیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا ، وفاقی وزیر نے کہاکہ ہر سال ہماری آبادی میں نیوزی لینڈ کی آبادی کے برابر اضافہ ہو رہا ہے، آبادی میں تیزی سے اضافہ تشویشناک ہے ،بڑھتی آبادی سے نہ صرف وسائل پر دباؤ بڑھ رہا بلکہ یہ معیشت اور بنیادی سہولیات پر بوجھ ڈال رہی ہے ۔ دریں اثنا نیشنل ٹورازم ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں، پاکستان آنے والے سیاح یہاں کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے مثبت تشخص کوعالمی سطح پراجاگرکرنے کی ضرورت ہے ، وفاقی وزیر نے کہا کہ غیرملکی سیاح پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے مداح ہیں، پاکستان نے سفارتی محاذ پر بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں، سیاحت کے فروغ کیلئے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی، سیاحت کے فروغ کیلئے جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل د ئیے جاسکتے ہیں۔