فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ترک وزیر توانائی کی ملاقات
باہمی تعلقات کے استحکام،سٹریٹجک اشتراکِ پر گفتگو،تعاون بڑھانے کا عزم علاقائی امن، استحکام اور پائیدار ترقی کیلئے پاکستان کا کردار اہم ، الپ ارسلان آرمی چیف سے کیمبرین پیٹرول مقابلے کے شرکا کی ملاقات، کارکردگی کو سراہا
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز)فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ترکیہ کے وزیرِتوانائی و قدرتی وسائل الپ ارسلان بیرکتار اور نے ملاقات کی ، ملاقات میں خصوصاً پاک-ترکیہ توانائی تعاون کے فروغ، باہمی تعلقات کے استحکام اور سٹریٹجک اشتراکِ عمل کے نئے مواقع کے حوالے سے گفتگو ہوئی جبکہ فریقین نے باہمی تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گہرے اور تاریخی برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی اورمختلف بین الاقوامی فورمز پر ترکیہ کی جانب سے پاکستان کے لیے حمایت کو سراہا۔ دوسری جانب ترکیہ کے وزیر الپ ارسلان بیرکتار نے توانائی کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانے کی ترکیہ کی خواہش کا اظہار کیا، اُنہوں نے علاقائی امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا۔دریں اثنا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کیمبرین پیٹرول مقابلے کے شرکا نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی۔
آرمی چیف نے دنیا کے سب سے مشکل فوجی مقابلوں میں شاندار کارکردگی پر ٹیم کو مبارکباد دی اور شرکا کی جسمانی برداشت، حکمت عملی میں مہارت اور بہترین ٹیم ورک کی تعریف کی۔انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان آرمی کی اعلیٰ روایت کی عکاس ہے ۔ فیلڈ مارشل نے ٹیم کی محنت اور سخت تربیت کو سراہا اور کہا کہ ٹیم کی کامیابی قوم کیلئے فخر کا باعث بنی، ٹیم نے پاکستان آرمی کے معیار اور کارکردگی کے عزم کو مزید مستحکم کیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق شرکا نے اس اعزاز پر چیف آف آرمی سٹاف کا شکریہ ادا کیا اور ضبط، بے لوث لگن اور پیشہ ورانہ معیار کے بنیادی اصول برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔