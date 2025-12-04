پی آئی اے کی 23دسمبر کو بولی:نجکاری کا عمل براہ راست میڈیا پر نشر کیا جائے گا،شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنارہے ہیں:شہباز شریف
قومی ایئر لائنز کا کھویاتشخص بحال ،عصری تقاضوں سے ہم آہنگی کیلئے نجکاری کر رہے ،جلد پھر سے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کی روایات پر پورا اترے گی،بڈرز،کاروبا ری شخصیات ،کمپنی نمائندوں سے گفتگو قومی ٹیرف پالیسی صنعتی پیداوار کو مثبت انداز میں سہولت پہنچانے کیلئے نافذ کی گئی ،جائزہ اجلاس ،وزیر اعظم کا انڈونیشیا کے صدر کو فون، سیلاب سے تباہی کے بعد بحالی اور تعمیر نو میں معاونت کی پیشکش
اسلام آباد (نامہ نگار،اے پی پی)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز (پی آئی اے )کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے ، 23 دسمبر کو نجکاری کیلئے بولی کا عمل ملک بھر میں ٹی وی پر براہ راست نشر کیا جائے گا ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پی آئی اے کی نجکاری میں حصہ لینے والے تمام بڈرز، کاروباری شخصیات اور کمپنیوں کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جنہوں نے بدھ کو وزیر اعظم ہاؤس میں ان سے ملاقات کی۔وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کا کھویا ہوا تشخص بحال کرنے اور قومی ایئرلائن کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کیلئے نجکاری کا عمل جاری ہے ۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ انشا ء اﷲ جلد پی آئی اے ایک مرتبہ پھر سے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کی اپنی روایات پر پورا اترنے لگے گی۔ انہوں نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے ، بڈنگ کا عمل ملک بھر میں ٹی وی پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کی دنیا بھر میں پروازوں کی بحالی سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کیلئے سہولت ہوگی۔ انہوں نے کہا سیاحتی شعبے کی ترقی کیلئے بھی قومی ایئر لائن کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا انتہائی ضروری ہے ۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ جو بھی بڈنگ کے بعد اس اہم ذمہ داری کو سنبھالے گا وہ قومی ایئر لائن کے تشخص کی بحالی اور اس کی ترقی پر اپنی بھرپور توانائیاں مرکوز کرے گا۔
وزیر اعظم نے بتایا پی آئی اے کی بڈنگ 23 دسمبر 2025 کو ہوگی جس کو تمام میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔شرکا نے حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں پیشہ ورانہ اور شفاف طریقہ کار کو سراہا۔علاوہ ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے مقامی مصنوعات کی پیداواری لاگت کو کم کرنے کے لئے موثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے حکومت کی طرف سے منظور کردہ قومی ٹیرف پالیسی ایک انقلابی قدم ہے ۔قومی ٹیرف پالیسی صنعتی پیداوار کو مثبت انداز میں سہولت پہنچانے کیلئے نافذ کی گئی۔کسٹمز ڈیوٹی اورتجارتی شعبہ میں دیگر اصلاحات پر قائم کردہ ذیلی ورکنگ گروپ کی سفارشات پر جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ملکی صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے شعبہ جاتی مخصوص تجاویز اور مسائل کی نشاندہی نا گزیر ہے ۔انہوں نے کہا کہ دہائیوں سے معاشی و صنعتی پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لئے ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ فنڈ کو ریسرچ اور ٹریننگ پر استعمال نہیں کیا گیا، ملکی برآمدات اور درآمدات کے شعبہ میں ماہرین کی طرف سے سفارشات اور اصلاحاتی تجاویز حقیقت پر مبنی اعداد و شمار کے مطابق ہونی چاہیے ۔وزیراعظم نے ہدایت کی دوسرے ممالک کے ساتھ دو طرفہ اور راہداری(ٹرانزٹ)تجارتی مصنوعات کی بارڈر پر کسٹمز ڈیوٹی کی وصولی کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے ۔ ملک کے نمائندہ کاروباری حضرات پر مبنی ذیلی ورکنگ گروپ کی طرف سے محمد علی ٹبہ اور دیگر نے وزیراعظم کو کسٹمز اور ٹیکس وصولی سے متعلقہ مسائل سے آگاہ کیا اور اپنی سفارشات پیش کیں۔
وزیراعظم نے ان سفارشات کا خیر مقدم کیا اور ملکی صنعتی پیداوار کو بڑھانے ،کاروباری اور سرمایہ کار حضرات کو ہر ممکن سہولت دینے کے لیے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو خصوصی ہدایات دیں۔دریں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کو انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو سے ٹیلیفون گفتگوکی۔ وزیر اعظم نے انڈونیشیا کو سیلاب اور تودے گرنے سے ہونے والی تباہی کے بعد بحالی اور تعمیر نو میں معاونت کی پیشکش اور ہرممکن مدد کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا پاکستان اور انڈونیشیا موسمیاتی تبدیلی اور اس کے باعث پیدا ہونے والی آفات سے یکساں طور پر متاثر ہیں۔ شہباز شریف نے حالیہ قدرتی آفت، سیلاب اور تودے گرنے سے انڈونیشیا میں ہونے والی تباہی بالخصوص سماٹرا میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے انڈونیشیا کے صدر سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور پاکستان کی طرف سے ہرممکن امداد و معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیراعظم نے کہا پاکستان قدرتی آفات میں اپنے تجربات کی روشنی میں انڈونیشیا کے ساتھ بڑے پیمانے پر سیلابی صورتحال سے پیدا ہونے والے ہنگامی حالات، بحالی اور تعمیر نو کے کام میں معاونت کرنے کے لئے تیار ہے ۔انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے وزیراعظم کی طرف سے اظہار یکجہتی اور جانی نقصانات پر تعزیت پر شکریہ ادا کیا۔وزیراعظم نے کہا وہ آئندہ ہفتے انڈونیشیا کے صدر کے پاکستان کے سرکاری دورے کے منتظر ہیں۔