آئی ایم ایف کی کرپشن پر رپورٹ،سینیٹ کمیٹی میں سخت سوالات،15سفارشات پر عملدر آمد کیا جائیگا:وزارت خزانہ
کرپشن خاتمے کیلئے 31 دسمبر تک ایکشن پلان بنانیکا فیصلہ ، رپورٹ میں جن اداروں کا ذکر کیا انکے خلاف کارروائی ہوگی؟ سینیٹر دلاور، رپورٹ حکومتی درخواست پر تیار کی گئی :وزیر خزانہ کیا حکومت خراب گورننس اور کرپشن الزامات کو تسلیم کر تی ہے :فاروق نائیک ، سول سرونٹس اثاثے اگلے سال تک آن لائن دستیاب :سیکرٹری خزانہ : وزیر خزانہ پھر طلب
اسلام آباد (مدثر علی رانا، مانیٹرنگ ڈیسک) سینیٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کے الگ الگ اجلاس میں آئی ایم ایف کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائیگناسٹک اسیسمنٹ رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سینیٹ خزانہ کمیٹی نے پاکستان میں کرپشن اور گورننس سے متعلق آئی ایم ایف کی رپورٹ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ اداروں پر سخت سوالات کی بوچھاڑ کردی اور اظہار برہمی کرتے ہوئے پوچھا کہ کرپٹ اداروں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟حکومت نے کرپشن خاتمے کیلئے 31 دسمبر تک ایکشن پلان بنانے کا اعلان کر دیا ۔سینیٹ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس چیئرمین کمیٹی سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اراکین نے آئی ایم ایف کی کرپشن سے متعلق رپورٹ پر بحث کی۔اراکین کمیٹی نے ایس آئی ایف سی کی کارکردگی، معاہدوں کے فقدان اور ملکی معاشی صورتحال پر بھی سخت تنقید کی۔ سینیٹر دلاور خان نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ملک میں 5300 ارب روپے کی کرپشن کی نشاندہی کی ہے ، جن اداروں کا ذکر رپورٹ میں کیا گیا ہے کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ قائمہ کمیٹی نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو رپورٹ پر بریفنگ کے لیے آئندہ میٹنگ میں دوبارہ طلب کر لیا جبکہ وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں شرکت کے دوران آئی ایم ایف کی 15 کلیدی سفارشات پر روشنی ڈالی جن میں گورننس، ٹیکسیشن، کرپشن، ریگولیٹری ایشوز اور رول آف لا شامل ہیں۔
وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کی سفارشات پر مبنی تین مراحل پر مشتمل پلان 6 ماہ، 18 ماہ اور 36 ماہ کے تحت 2025 تک عمل درآمد کیا جائے گا۔ سینیٹ قائمہ کمیٹی میں سینیٹرز نے کرپشن اور گورننس کی خرابیوں پر شدید اعتراضات کیے ۔ سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ ایس آئی ایف سی نے 60 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا ہدف رکھا تھا لیکن اب تک صرف 2 ارب ڈالر حاصل ہو سکے ہیں۔ سینیٹر دلاور نے ایف بی آر میں مبینہ کرپشن کے واقعات پر کہا کہ لاہور میں کرپشن کے پیسے پر جھگڑے کے دوران فائرنگ تک ہو گئی جبکہ ایف بی آر نے متعلقہ سابق ممبر کو دوبارہ اہم عہدے دے دئیے ۔ انہوں نے سگریٹ کے پیکٹ کی کم قیمت 180 روپے سے بڑھا کر 250 روپے کرنے پر بھی سوال اٹھایا، جس سے ایک مخصوص کمپنی کو 400 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی کمیٹی کو آگاہ کیا کہ حکومت نے خود آئی ایم ایف رپورٹ کی درخواست کی تھی۔ فورم کو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ یہ رپورٹ حکومت کی درخواست پر تیار کی گئی جس طرح 20 دیگر ممالک نے بھی اپنی گورننس کے جائزے کے لیے آئی ایم ایف سے مدد لی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ کی تیاری میں 30 محکموں نے 100 میٹنگز کے دوران جواب جمع کرائے ، اسی لیے اس کے اجرا میں کچھ تاخیر ہوئی۔ وزارت خزانہ کے تحریری جواب میں بتایا گیا کہ رپورٹ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ویب سائٹ پر جاری کی گئی۔ رپورٹ میں 423 پیراگراف اور 92 سفارشات شامل ہیں جن میں سے 15 کو ترجیحی قرار دیا گیا ہے ۔
کلیدی سفارشات میں ای گورنمنٹ پروکیورمنٹ، ایس آئی ایف سی شفافیت، سول سرونٹس کے اثاثوں کا اعلان، سرکاری اداروں کی اصلاحات، 12 ماہ میں ای پروکیورمنٹ سسٹم لازمی کرنے ، ایس آئی ایف سی کی مراعات،فیصلوں کی سالانہ رپورٹ جاری کرنے ، ریگولیٹری قواعد کا ڈیٹا بیس بنانے ، غیر ضروری قوانین کے خاتمے اور اعلیٰ سرکاری افسروں کے اثاثوں کی آن لائن اشاعت جیسے اقدامات شامل ہیں۔ سیکرٹری خزانہ نے بتایا کہ سول سرونٹس کے اثاثے اگلے سال تک آن لائن دستیاب ہوں گے ۔ قومی اسمبلی کمیٹی میں ٹیکس اصلاحات اور موبائل فون درآمدات پر ٹیکس کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ اجلاس میں ADRC سے متعلق سیکشن 134A میں ترامیم اور اس کے چیئرمین و ممبران کی تقرری پر غور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی علی قاسم گیلانی نے بیرون ملک سے موبائل فون درآمد پر زیادہ ٹیکس کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اسے مناسب سطح پر لانا ضروری ہے ۔ کمیٹی نے ایف بی آر اور پی ٹی اے سے تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ کمیٹی میں خصوصی طور پر مدعو علی قاسم گیلانی نے تجویز دی کہ درآمدی موبائل پر نافذ ٹیکسز کی شرح کم کی جائے ۔ موبائل لانے سے متعلق کچھ مسائل پی ٹی اے اور کچھ ایف بی آر سے متعلق ہیں۔ امپورٹڈ موبائل پر بھاری ٹیکسز اوورسیز اور لاکھوں پاکستانیوں کا ایشو ہے ۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک فون ٹیکس فری لانے کی اجازت نہیں دیتے ، اوورسیز پاکستانی فون لائیں تو اس پر پھر سے ٹیکس لگ جاتا ہے ۔
موبائل فونز پر اتنا زیادہ ٹیکس گرے فراڈ کی طرف لوگوں کو لے جا رہا ہے ۔ ہر طرح کے باقی ٹیکسز ری کلیم کیے جا سکتے ہیں، پی ٹی اے ٹیکس نہیں، سارے ٹیکسز ایف بی آر کے ہیں، پی ٹی اے کوئی ٹیکس نہیں لگاتا۔ قائمہ کمیٹی خزانہ نے موبائل پر ٹیکسز سے متعلق بریفنگ کے لیے ایجنڈا آئندہ اجلاس تک مؤخر کر دیا۔ سلیم ایچ مانڈوی والا نے سوال اٹھایا کہ کیا وزارت خزانہ اس رپورٹ پر متفق ہے جس پر وزارت خزانہ نے بتایا کہ وزارت خزانہ اس رپورٹ سے متفق ہے ۔سینیٹر فاروق ایچ نائیک نے سوال اٹھایا کہ کیا وزارت خزانہ رپورٹ میں مس مینجمنٹ، خراب گورننس اور کرپشن کے الزامات کو تسلیم کرتی ہے ؟ سینیٹر دلاور خان نے کہا کہ کیا وزارت خزانہ تسلیم کرتی ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے ۔وزارت خزانہ حکام نے کہا کہ رپورٹ میں نیا کچھ نہیں ہے انہی چیزوں پر حکومت کام کر رہی ہے ۔کرپشن رپورٹ میں سنجیدہ قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ کرپشن میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے جبکہ فاروق ایچ نائیک نے کہا کہ یہ تو آئی ایم ایف تھا کہ رپورٹ سامنے لانی پڑ گئی، سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اسے ختم کرنے کیلئے کیا کیا جا رہا ہے ؟وزارت خزانہ حکام نے بتایا کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ 15 سفارشات پر عملدرآمد کرنے کا اتفاق کیا ہے جس پر رکن کمیٹی سینٹر عبدالقادر نے کہا کہ ای پیڈز سے پہلے ہی بولی طے ہو جاتی ہے ۔فاروق ایچ نائیک نے کہا کہ اس ملک کا آوے کا آوہ بگڑ گیا ہے اس کو جڑ سے درست کرنا ہوگا۔حکام نے بتایا کہ اس سال ایس آئی ایف سی کی کارکردگی رپورٹ جاری کی جائے گی۔ سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ ایس آئی ایف سی سرمایہ کاری لائے گی۔
کمیٹی کے اجلاس میں ایف بی آر حکام نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے ٹیکس تنازعات کے حل کیلئے طریقہ کار کو بہتر بنانے کی ہدایات دیں جس پر سلیم ایچ مانڈوی والا نے کہا کہ ہم نے ایف بی آر کو کئی مرتبہ کہا ہے کہ ٹیکس تنازعات پر مقدمہ بازی کی بجائے ثالثی سے حل کیا جائے ایف بی آر نے ہماری ہدایت پر کبھی عملدرآمد نہیں کیا سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایف بی آر کام کرنے پر آمادہ ہوا۔ایف بی آر حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ پہلے ثالثی کا کام کمیٹی کا چیئرمین ایف بی آر اپنی صوابدید پر کرتا تھا اس پر کافی اعتراض تھا اور ثالثی کی طرف کم لوگ جاتے تھے ٹیکس دہندگان تین ریٹائرڈ ججوں کی فہرست ایف بی آر کو بھجوا دیں گے چیئرمین ایف بی آر ان میں سے کسی ایک کو چیئرمین کمیٹی منتخب کر سکیں گے اب اے ڈی آر سی 90 روز میں فیصلہ دیا کرے گی حکومتی کمپنیوں کو اے ڈی آر سی کے تحت اپیل کا حق دیا گیا ہے ۔سینیٹر فاروق ایچ نائیک نے کہا کہ اے ڈی آر سی کا چیئرمین ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے ہائیکورٹ کے جج کا ٹیکس اور کمرشل قانون کا تجربہ ہونا چاہیے ۔سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ جب ریٹائرڈ جج لکھ دیا ہے تو تمام ریٹائرڈ ججوں کو چیئرمین بنانے کا اختیار ہونا چاہیے ۔ فاروق ایچ نائیک نے کہا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صرف ٹیکس اور کمرشل قانون کا تجربہ رکھنے والے جج ہی ان کیسوں کو دیکھ سکتے ہیں تفصیلی غور کے بعد کمیٹی نے متفقہ طور پر انکم ٹیکس تیسرا ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا۔