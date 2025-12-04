ہمارا حق چھینا گیا توردعمل آئے گا:بلاول بھٹو
وفاق اگر تعلیم، بہبود آبادی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو یہ اقدام غلط ہو گا پنجاب سے لوگ رابطہ کررہے ہیں سندھ والی مفت سہولتیں ہمیں بھی دیں
کراچی(سٹاف رپورٹر،خبر ایجنسیاں )پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ میں صحت سہولیات کا ایسا جال بچھایا جو عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتا ہے ۔ایس آئی یو ٹی شارع فیصل کے نئے بلاک کا افتتاح کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جدید طبی سہولیات پر مشتمل ایس آئی یو ٹی کا نیا کیمپس عوام کے لیے کھول دیا گیا۔بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم اور صوبائی حقوق کا دفاع آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے ، کیونکہ انہی اختیارات کے تحت صوبوں میں صحت اور عوامی فلاح کے بڑے منصوبے ممکن ہوسکے ہیں۔انہوں نے کہاکہ اسلام آباد چاہتا ہے کہ صوبوں کا تعلیم اور آبادی کنٹرول کا اختیار واپس لے لیا جائے ، اور جب آپ کسی سے اختیار واپس لیتے ہیں تو اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔انہوں نے کہاکہ 18ویں ترمیم ہی صحت کا شعبہ چلانے کے لیے بہترین راستہ ہے اور ہم اپنے حقوق کا دفاع کریں گے ۔ہمارا حق چھینا گیا تو ردعمل ضرورآئے گا۔ان کا کہنا تھا 18ویں ترمیم سے پہلے اوربعد ہسپتالوں کی حالت سب کے سامنے ہے ، چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ فائیو سٹار ہوٹل کو فائیو اسٹار صحت کی سہولت میں تبدیل کیا گیا ہے ، صوبوں کے مسائل کے حوالے سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے ، اٹھارویں ترمیم سے پہلے اور بعد سرکاری ہسپتالوں کی حالت سب کے سامنے ہے ۔
انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ مل کر سرگودھا اور رحیم یار خان میں ایس آئی یو ٹی بنائے گی، لاڑکانہ کے لوگ مجھ سے یہ تاج محل ایس آئی یو ٹی دیکھ کرڈیمانڈ کرتے ہیں، انشا اللہ جلد لاڑکانہ میں ایس آئی یو ٹی بنائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ ہمارے پنجاب کے ٹکٹ ہولڈر نے مجھ سے ا ور وزیراعلیٰ سندھ سے رابطہ کیا، اور کہا کہ سندھ میں دی جانے والی مفت سہولت ہمارے علاقوں میں بھی دی جائے ، وزیراعلی سندھ نے وزیراعظم پاکستان کو ایک خط لکھا ہے ، وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اجازت دی۔انہوں نے کہا خیبرپختونخوا حکومت صحت کے نظام میں حکومتی اداروں کا پیسہ نجی ہسپتالوں کو دلوارہی ہے ، خیبرپختونخوا حکومت پاپولیشن پلاننگ پر15 سال کی کارکردگی سامنے لائے ، میں سندھ حکومت کی کارکردگی پیش کرنے کیلئے تیارہوں۔بلاول کا کہنا تھاکہ خیبرپختونخوا حکومت نے صحت کا بجٹ ہیلتھ کارڈ میں ڈال دیا ہے ، میرے خیال میں کے پی حکومت کا ہیلتھ کارڈ صحیح ماڈل نہیں ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ کی ایک حد مقرر ہے اس سے زیادہ بیماری پرخرچہ آیا تو آپ کو اپنی پیسوں سے علاج کروانا ہوگا، خیبرپختونخوا حکومت صحت کے نظام میں حکومتی اداروں کا پیسہ نجی اسپتالوں کو دلوارہی ہے ۔