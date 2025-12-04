فیلڈ مارشل سے سعودی و بحرینی فورسز کے کمانڈرز کی ملاقات
لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود،جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ سے دفاعی تعاون پر گفتگو تربیتی پروگراموں، انٹیلی جنس شیئرنگ میں مسلسل تعاون کی ضرورت:عاصم منیر
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈرلیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجوہانی اور بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے جی ایچ کیو میں الگ الگ ملاقات کی ، اس دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ ( آئی ایس پی آر )کے مطابق کمانڈر رائل سعودی لینڈ فورسز لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود الجوہانی نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا ہے ۔جی ایچ کیو پہنچنے پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔کمانڈر رائل سعودی لینڈ فورسز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور مملکت سعودی عرب کی مسلح افواج کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
فیلڈ مارشل نے دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دفاعی تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تربیتی پروگراموں، صلاحیتوں کی بہتری اور انٹیلی جنس شیئرنگ میں مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ کمانڈر رائل سعودی لینڈ فورسز نے پاکستان آرمی کے پیشہ ورانہ معیار کی تعریف کی اور علاقائی امن و استحکام میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔دریں اثنا بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کے ساتھ ملاقات میں بھی باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سکیورٹی اور دوطرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے پاکستان اور بحرین کے درمیان موجودہ فوجی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔مہمان نے پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی اور خطے میں امن و استحکام میں اس کے کردار کو سراہا۔ چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر نے دونوں ممالک کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور بحرین کو ہر شعبے میں پاکستان کی مسلسل حمایت کا یقین دلایا۔