شریف برادران کو برا بھلا کہنے پر افسوس

  • پاکستان
شریف برادران کو برا بھلا کہنے پر افسوس

لاہور(آئی این پی) رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے میں نے پی ٹی آئی کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف کو برا بھلا کہالیکن انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا۔

 البتہ پی ٹی آئی نے مجھے ‘‘جواب ’’دے دیا۔ایک انٹر ویو میں شیر افضل مروت نے کہا کہ  میں نے پی ٹی آئی کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف سے اختلاف کیا ، سب کو برا بھلا کہا اور تضحیک کی تھی ۔مستقبل میں پی ٹی آئی میں رہنے یا (ن)لیگ میں شمولیت کے حوالے سے شیر افضل نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں پی ٹی آئی ہی میں رہوں، میں ابھی ایسی پوزیشن پر ہوں کہ جو اچھا لگتا ہے اس کی تعریف کرتا ہوں ، جو برا لگتا ہے اس کو برا کہتا ہوں۔

