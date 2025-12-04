مہنگائی سے غریب مرگیا
راولپنڈی (خبر نگار) انسداد دہشتگری عدالت راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 17 دسمبر تک ملتوی کردی گئی ،سابق وفاقی وزیر شیخ رشید سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ،وکلا ہڑتال کے باعث کارروائی نہ ہو سکی ۔
سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا غربت ہے مہنگائی ہے بیروز گاری ہے غریب مر گیا ہے ،سب سے زیادہ سکولوں کالجوں سے بچیوں کو اٹھا لیا گیا ہے ،آج پڑھانے والے زیادہ اور پڑھنے والے کم ہیں ۔والدین سے اپیل کی ہے کہ بچیوں کو پڑھائیں ہم نے بڑی محنت کی ہے ۔