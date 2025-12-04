انسانی بنیادوں پر طورخم اور چمن تجارتی گزرگاہیں کھولنے کافیصلہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزارت تجارت نے انسانی بنیادوں پر طورخم اور چمن تجارتی گزرگاہوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے ۔
وزارت خارجہ سے مشاورت کے بعد یہ اقدام پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ 50 روز سے تجارتی گزرگاہیں بند ہونے کے نتیجے میں افغانستان میں غذائی اشیاء اور ادویات کی قلت کے باعث اٹھایا گیا ہے تاکہ افغان عوام کی ضروریات کو پورا کیا جاسکے ۔وفاقی وزارت تجارت نے ممبرکسٹمز (آپریشنز) ایف بی آر اسلام آباد اور ڈائریکٹر جنرل ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی ایف بی آر کو لیٹر ارسال کیا ہے جس میں گزارش کی گئی ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے بھیجے جانے والے کارگو کی آمد و رفت میں سہولت فراہم کریں۔لیٹر کے مطابق وزارت خارجہ کی مشاورت سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام اور یونائیٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کے کنٹینرز کی مرحلہ وار کلیئرنس کی جائے ۔پہلے مرحلے میں افغانستان خوراک کا سامان لے جانے والے کنٹینرز جبکہ دوسرے مرحلے میں ادویات اور طبی آلات لے جانے والے کنٹینرز کو کلیرنس دی جائے گی۔ تیسرے مرحلے میں دیگر ضروری اشیاء (طلبہ اور اساتذہ کے لیے کِٹ وغیرہ) کے کنٹینرز کو کلیئرکرنا ہوگا۔