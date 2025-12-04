یونیورسل سروس فنڈ :13 ارب کے 8 منصوبوں کی منظوری
11 اضلاع کے 178 ٹاونز، یوسیز،753 گاؤں ڈیجیٹل دنیا سے منسلک ہونگے 55 لاکھ سے زائد افراد کو سہولیات فراہم ہوں گی،سیکر ٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )یونیورسل سروس فنڈ کے بورڈآف ڈائریکٹر نے 13 ارب روپے کے 8 منصوبوں کی منظوری دے دی ، وزارت آئی ٹی و ٹیلی کمیونیکیشن کے ادارے یونیورسل سروس فنڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس گزشتہ روز ہوا، بورڈ نے ملک کے 11 اضلاع کیلئے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ، وائس کمیونیکیشن اور فائبر آپٹیکل کیبل کے 9 میگا پراجیکٹس کی منظوری دی ۔وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کی ہدایت پر شہری و دیہی ڈیجیٹل تفریق کے خاتمے کے اقدامات میں تیزی لارہے ہیں، سیکر ٹری آئی ٹی و چیئرمین بورڈ ضرار ہاشم خان نے کہا کہ منصوبوں کی مجموعی مالیت 13 ارب سے زائد ہے ، 55 لاکھ سے زائد افراد کو سہولیات فراہم ہوں گی، ضرار ہاشم خان نے کہا کہ 11 اضلاع کے 178 ٹاونز و یونین کونسلز اور 753 گاؤں کے مکین ڈیجیٹل دنیا سے منسلک ہوسکیں گے ،دیہی و پسماندہ علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل کنیکٹویٹی سے ڈیجیٹل اکانومی کو فروغ ملے گا، چیئرمین یو ایس ایف بورڈ نے کہا کہ یو ایس ایف منصوبوں سے اب تک دیہی علاقوں کے 3 کروڑ 94 لاکھ افراد کو کنیکٹویٹی سروسز تک رسائی حاصل ہوچکی، سیالکوٹ، نارووال ، زیارت، کوئٹہ کے اضلاع کیلئے 3 منصوبوں میں 1428 کلومیٹر آپٹیکل فائبر کیبل بچھائی جائیگی۔