صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسل سروس فنڈ :13 ارب کے 8 منصوبوں کی منظوری

  • پاکستان
یونیورسل سروس فنڈ :13 ارب کے 8 منصوبوں کی منظوری

11 اضلاع کے 178 ٹاونز، یوسیز،753 گاؤں ڈیجیٹل دنیا سے منسلک ہونگے 55 لاکھ سے زائد افراد کو سہولیات فراہم ہوں گی،سیکر ٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر )یونیورسل سروس فنڈ کے بورڈآف ڈائریکٹر نے 13 ارب روپے کے 8 منصوبوں کی منظوری دے دی ، وزارت آئی ٹی و ٹیلی کمیونیکیشن کے ادارے یونیورسل سروس فنڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس گزشتہ روز ہوا، بورڈ نے ملک کے 11 اضلاع کیلئے ہائی سپیڈ انٹرنیٹ، وائس کمیونیکیشن اور فائبر آپٹیکل کیبل کے 9 میگا پراجیکٹس کی منظوری دی ۔وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کی ہدایت پر شہری و دیہی ڈیجیٹل تفریق کے خاتمے کے اقدامات میں  تیزی لارہے ہیں، سیکر ٹری آئی ٹی و چیئرمین بورڈ ضرار ہاشم خان نے کہا کہ منصوبوں کی مجموعی مالیت 13 ارب سے زائد ہے ، 55 لاکھ سے زائد افراد کو سہولیات فراہم ہوں گی، ضرار ہاشم خان نے کہا  کہ 11 اضلاع کے 178 ٹاونز و یونین کونسلز اور 753 گاؤں کے مکین ڈیجیٹل دنیا سے منسلک ہوسکیں گے ،دیہی و پسماندہ علاقوں میں انٹرنیٹ اور موبائل کنیکٹویٹی سے ڈیجیٹل اکانومی کو فروغ ملے گا، چیئرمین یو ایس ایف بورڈ نے کہا کہ یو ایس ایف منصوبوں سے اب تک دیہی علاقوں کے 3 کروڑ 94 لاکھ افراد کو کنیکٹویٹی سروسز تک رسائی حاصل ہوچکی، سیالکوٹ، نارووال ، زیارت، کوئٹہ کے اضلاع کیلئے 3 منصوبوں میں 1428 کلومیٹر آپٹیکل فائبر کیبل بچھائی جائیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پیوٹن کا دورہ:بھارت یورپی سفارتکاروں کے مضمون پر ناراض

جنرل اسمبلی :مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کیلئے قراردادمنظور

پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رُکوائیں، نوبیل انعام نہیں ملا:ٹرمپ

امریکا :میڈی کیئرڈیپارٹمنٹ سے فراڈ کرنیوالے بھارتی شہری کو 2 سال قید

ایرانی سرحد پر افغان مہاجرین پر فائرنگ، 10 ہلاک،2لاپتا

یوکرین کی نیٹو رکنیت پر روس امریکا مذاکرات بے نتیجہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak