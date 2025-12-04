سوسائٹی آف آبسٹیٹر یشن اینڈ گائنا کولوجی کے 31 مئی کے انتخابات کالعدم قرار
کراچی (سٹاف رپورٹر)سوسائٹی آف آبسٹیٹر یشن اینڈ گائنا کولوجی پاکستان (SOGP)کے 31 مئی 2025 کے طے شدہ انتخابات کے حوالے سے سندھ سول کورٹ نے ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے پورے انتخابی عمل کو کالعدمNull & Void قراردیا ہے ۔
عدالتی فیصلے میں اس امر کا اعتراف کیا گیا کہ ای ووٹنگ سسٹم میں سنگین بے ضابطگیاں اور تکنیکی مداخلت سامنے آئی تھی ۔عدالت نے ایگزیکٹو کمیٹی کی اس رپورٹ کو تسلیم کیا جس کے مطابق انتخابی نظام کو غیر شفاف انداز میں متاثر کیا گیا اور نتائج کو ایک مخصوص گروہ کے حق میں موڑنے کی کوشش کی گئی۔ایگزیکٹو کمیٹی کی انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ ای ووٹنگ کے عمل میں چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ عدالت نے ان نتائج کا نوٹس لیتے ہوئے انتخابات کو غیر موثر قرار دیا۔عدالت کے جاری کردہ احکامات کے مطابق SOGP کی گورننگ باڈی کو نئے انتخابات کے لیے مکمل اختیار اور اتھارٹی دے دی گئی ہے تا کہ یہ عمل دوبارہ نہایت شفاف، منصفانہ اور تکنیکی طور پر درست انداز میں مکمل کیا جا سکے ۔گورننگ باڈی نے آئندہ انتخابات سے قبل انتخابی سسٹم، ای ووٹنگ پلیٹ فارم ، تکنیکی نقائص اور آپریشنل خامیوں کے مکمل جائزے کا عمل شروع کر دیا ہے ۔انتظامی رپورٹ کے مکمل ہونے کے بعد نئے انتخابات کے شیڈول کا با قاعدہ اعلان کیا جائے گا ۔