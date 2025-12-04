قرض کی عدم ادائیگی :رائل پام کنٹری کلب کا سامان نیلام کرنیکا حکم
فرنیچر، مشینری، جم، کچن، کمپیوٹرز کی نیلامی کیلئے جنوری کی مختلف تاریخیں مقرر بروقت ادائیگی نہ کرنے پر رمضان شیخ کی کمپنی کو 2014ء میں ڈیفالٹر قرار دیا گیاتھا
لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ نے قرض کی عدم ادائیگی پر بینک کی درخواست پررائل پام کنٹری کلب کا سامان نیلام کرنے کا حکم دیدیا،عدالت نے فرنیچر، مشینری، جم، کچن، کمپیوٹرز کی نیلامی کیلئے ماہ جنوری کی مختلف تاریخیں مقرر کر دیں، وکیل بینک نے موقف اپنایا کہ مین لینڈ حسنین پاکستان لمیٹڈ نے رائل پام کنٹری کلب کیلئے قرض لیا،قرض کیلئے شیخ رمضان نے رائل پام کنٹری کلب کی تمام مشینری، کچن، جم، کمپیوٹرز سمیت دیگر سامان رہن رکھوایا، قرض کی بروقت ادائیگی نہ کرنے پر رمضان شیخ کی کمپنی کو 2014ء میں ڈیفالٹر قرار دیا گیا،قرض کی عدم ادائیگی پر ڈیفالٹر کیخلاف 12 کروڑ 19 لاکھ 38 ہزار کی ڈگری جاری ہو چکی، مین لینڈ حسنین پاکستان لمیٹڈ نے 2015ء سے واجب الادا رقم کی ادائیگی نہیں کی۔