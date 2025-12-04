صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ماہ رنگ بلوچ کو بری کرنیکا حکم

  • پاکستان
بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ماہ رنگ بلوچ کو بری کرنیکا حکم

کراچی (سٹاف رپورٹر)انسدادِ دہشتگردی کی عدالت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ماہ رنگ بلوچ کے خلاف اشتعال انگیزی کے مقدمے میں دائر بریت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کرنے کا حکم جاری کردیا۔

عدالت میں سماعت کے دوران وکیلِ صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ وقوع کے روز ریلی نکالی گئی تھی اور نہ ہی احتجاج ہوا تھا، جسے پولیس نے خود بھی تسلیم کیا ہے جبکہ ملزمہ کے خلاف کوئی ویڈیو شواہد بھی پیش نہیں کیے گئے ۔ سرکاری وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ تفتیشی افسر نے ملزمہ کے خلاف جو شواہد جمع کیے ہیں وہ کیس کی باقاعدہ سماعت کے دوران پیش کیے جائیں گے ۔ عدالت نے قرار دیا کہ مدعی کے علاوہ جن چار گواہوں کے نام شامل کیے گئے ہیں وہ تمام پولیس اہلکار ہیں مگر اپنے بیانات میں وہ وقوع سے متعلق ٹھوس بات سامنے نہیں لائے ۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ طے شدہ قانون کے مطابق شکوک و شبہات کی صورت میں فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں، شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

تقرر و تبادلے ، اظہر جاوید سپرنٹنڈنٹ سنٹرل جیل گوجرانوالہ تعینات

گجر پورہ، رائیونڈ میں ٹریفک حادثات، 3 افراد جاں بحق

مون مارکیٹ : حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزم گرفتار

پشاور: 10 سالہ بچی کے قتل کا ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک

شہری کو حبس بے جا میں رکھ کر ہراساں کرنے پر مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak