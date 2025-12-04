بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ماہ رنگ بلوچ کو بری کرنیکا حکم
کراچی (سٹاف رپورٹر)انسدادِ دہشتگردی کی عدالت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما ماہ رنگ بلوچ کے خلاف اشتعال انگیزی کے مقدمے میں دائر بریت کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کرنے کا حکم جاری کردیا۔
عدالت میں سماعت کے دوران وکیلِ صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ وقوع کے روز ریلی نکالی گئی تھی اور نہ ہی احتجاج ہوا تھا، جسے پولیس نے خود بھی تسلیم کیا ہے جبکہ ملزمہ کے خلاف کوئی ویڈیو شواہد بھی پیش نہیں کیے گئے ۔ سرکاری وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ تفتیشی افسر نے ملزمہ کے خلاف جو شواہد جمع کیے ہیں وہ کیس کی باقاعدہ سماعت کے دوران پیش کیے جائیں گے ۔ عدالت نے قرار دیا کہ مدعی کے علاوہ جن چار گواہوں کے نام شامل کیے گئے ہیں وہ تمام پولیس اہلکار ہیں مگر اپنے بیانات میں وہ وقوع سے متعلق ٹھوس بات سامنے نہیں لائے ۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ طے شدہ قانون کے مطابق شکوک و شبہات کی صورت میں فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے ۔