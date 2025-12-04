رواں سال کا آخری سپر مون آج پاکستان میں واضح طور پر نظارہ ممکن
لاہور (آئی این پی)2025ء کا آخری سپر مون آج پاکستان بھر میں واضح طور پر دیکھا جا سکے گا۔
سپارکو اعلامیے کے مطابق سپر مون آج (جمعرات )4دسمبر کی شام 4 بج کر 58منٹ پر 99.2فیصد روشن حالت میں طلوع ہوگا، جبکہ 5دسمبر کی صبح 4بج کر 15منٹ پر اپنے عروج پر ہوگا تب اس کی روشنائی 99.8فیصد تک پہنچ جائے گی۔اس دوران چاند کا زمین سے فاصلہ تقریباً 357,218 کلومیٹر ہوگا ۔سپارکو کے مطابق سپر مون اس وقت بنتا ہے جب چاند اپنے بیضوی مدار کے زمین سے قریب ترین مقام پر پہنچے اور اسی وقت مکمل طور پر روشن بھی ہو ، قربت کے باعث یہ عام مکمل چاند کے مقابلے میں 7.9فیصد بڑا اور 15 فیصد زیادہ روشن دکھائی دے گا۔