پاکستان ، افغانستان مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوسکی
مذاکرات سعودی کو ششوں سے ہوئے ، عسکری ، خارجہ حکام کی شرکت دونوں ملکوں نے جنگ بندی معاہدے کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا:رائٹرز
پشاور (رائٹرز)پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن مذاکرات کے نئے دور میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اگرچہ دونوں ملکوں نے اپنے نازک جنگ بندی معاہدے کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے ، یہ بات دونوں ممالک کے حکام نے بدھ کے روز بتائی ۔ تین افغان اور دو پاکستانی حکام نے رائٹرز کو بتایا کہ تازہ مذاکرات سعودی کو ششوں کے نتیجے میں ہوئے اور ان میں پاکستان کی فوج، خفیہ اداروں اور وزارتِ خارجہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔حکام نے بتایا کہ دونوں فریقوں نے جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ۔تنازع کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود جنگجوؤں نے پاکستان میں حالیہ حملے کیے ہیں، جن میں افغان شہریوں کے خودکش دھماکے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی وزارتِ خارجہ، فوج اور سعودی حکومت نے رائٹرز کے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کابل تحریری طور پر یقین دہانی کرائے کہ وہ پاکستان مخالف گروہوں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری سے بڑھ کر مطالبہ ہے اور ان سے پاکستان کی سکیورٹی کی ضمانت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔