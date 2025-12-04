NFCایوارڈ :آبادی کا شیئر کم، ٹیکس آمدن کا زیادہ کرنیکی تجویز
بینظیرپروگرام صوبوں کومنتقل ،ضم اضلاع کا حصہ بڑھانے پربھی غور کیاجائیگا وفاق کی تجاویز پر سفارشات دینگے :سندھ، وفاقی حکومت، صوبوں کی آج پہلی میٹنگ
اسلام آباد(کامرس رپورٹر )وزارت خزانہ کی گیارہویں نیشنل فنانس کمیشن کیلئے0 چاروں صوبوں کیساتھ میٹنگ آج ہو گی، وزیرخزانہ تعارفی میٹنگ کی صدارت کریں گے جس میں نئے مالیاتی ایوارڈ کیلئے اہم ڈویلپمنٹ ہو گی اور اس میٹنگ بارے آئی ایم ایف کو بھی آن بورڈ (صفحہ6بقیہ نمبر8)
رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، وفاق اور صوبوں کے درمیان 11 بجے میٹنگ شروع ہو گی،نئے این ایف سی ایوارڈ میں آبادی کا شیئر کم اور ٹیکس آمدن کا شیئر زیادہ کرنے کی تجویز ہے ۔ساتویں این ایف سی ایوارڈ کے بعد اب گیارہواں ایوارڈ متعارف کرایا جائے گا، چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ، چاروں صوبوں سے ٹیکنوکریٹ کمیشن کے ممبر میٹنگ میں شریک ہونگے ۔ ٹیکنوکریٹ میں پنجاب سے ناصر محمود کھوسہ، سندھ سے اسد سعید کمیشن، بلوچستان سے محفوظ علی خان، کے پی سے مشرف رسول ٹیکنوکریٹ ممبر شریک ہونگے ۔11ویں کمیشن کے سربراہ وزیرخزانہ این ایف سی کی پہلی میٹنگ کے دوران ذیلی گروپس تشکیل دیں گے جو سفارشات مرتب کر کے کمیشن کے روبرو حاضر ہونگے ، ایوارڈ سے متعلق سفارشات اور ذیلی گروپس قائم کرنے کا جائزہ لیکر آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔اجلاس میں شرکت کیلئے تمام این ایف سی ارکان کو دعوت دی گئی ہے ۔
وزیرخزانہ محمداورنگزیب کی جانب سے ساتویں این ایف سی ایوارڈ پر بریفنگ بھی تیار کی گئی ہے اور وزیراعظم سمیت اعلٰی حکام کو بریفنگ دی گئی ہے ،اُسی پریزنٹیشن میں نئے این ایف سی سے متعلق اہم سفارشات بھی تیار کی گئی ہیں جو وفاق آئندہ صوبوں کیساتھ بھی ڈسکس کرے گا۔ ذرائع کے مطابق پروپوزل یہ ہے کہ نئے قومی مالیاتی کمیشن کیلئے محاصل کا فارمولہ تبدیل کیا جائے گا۔ وفاق کی جانب سے صوبوں کو 57.5 فیصد کا کوٹہ کم کرنے کیلئے درخواست کی جائے گی اور صوبوں کو اہم اخراجات میں شراکتداری کی تجویز بھی زیرغور ہے ، اس وقت کے فارمولہ کے مطابق صوبوں کو آبادی کے لحاظ سے محاصل کا کوٹہ 82 فیصد مقرر ہے جسے کم کیا جائے گا، بے نظیرانکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو منتقل کیا جائے گا، کم آبادی، ٹیکسیشن کی کارکردگی، جنگلات کیلئے ایریا پر نئے کمیشن میں کوٹہ مختص کیے جانے کی تجاویز تیار کی ہوئی ہیں۔گیارہویں این ایف سی کیلئے ابتدائی طور پر صوبوں کو آبادی کے لحاظ سے 67 سے 72 فیصد، غربت کی شرح کے لحاظ سے 10.30 فیصد، ٹیکس آمدن پر 10 فیصد اور جنگلات کیلئے 7 فیصد محصولات کا شیئر دینے کی تجویز ہے ۔ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سالانہ ترقیاتی پلان بھی صوبوں کو منتقل کرنے کی تیاریاں ہیں۔ کے پی حکومت کا کہنا ہے کہ این ایف سی میں صوبوں کا 57.5 فیصد شیئرز کم نہیں ہونے دیں گے بلکہ صوبوں کا شیئر 60 فیصد تک بڑھایا جائے ۔آئل پر ایکسائز ڈیوٹی گیس پر ایکسائز ڈیوئی میں بھی ردوبدل کی تجاویز تیار کی ہیں، سندھ حکام کا کہنا ہے کہ وفاق کی تجاویز پر اپنی سفارشات دیں گے ۔