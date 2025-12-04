پنجاب میں دھند ، موٹروے متعدد مقامات سے بند ،بارش کی پیشگوئی
لاہور(آئی این پی)پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا راج رہاجس کے باعث موٹر ویز کومتعدد مقامات سے بند رکھا گیا جبکہ 10دسمبرتک بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے ۔
ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق لاہورسیالکوٹ موٹروے ایم11، موٹروے ایم 2 کو لاہور سے ہرن مینار تک بند رکھاگیا۔ موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جانوں ومال کا تحفظ ہے ، روڈ یوزرز لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، دھند میں صبح 10 سے شام 6 تک محفوظ سفری اوقات ہیں، ڈرائیور ز فوگ لائٹس لازمی استعمال کریں، رہنمائی اور مدد کے لئے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا مغربی ہواؤں کا ایک طاقتور سلسلہ 6 سے 10 دسمبر کے دوران بلوچستان میں داخل ہوگا، جس کے بعد ملک میں بارشوں کا پہلا بھرپور اور طویل مرحلہ شروع ہونے کا امکان ہے اور یہ سلسلہ وقفے وقفے سے پورے مہینے جاری رہنے کی توقع ہے ۔گزشتہ 24 گھنٹوں میں سکردو میں سب سے زیادہ سردی ریکارڈ کی گئی، جہاں درجہ حرارت منفی 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا، جبکہ کوئٹہ میں منفی 4، پشاور میں 2، اسلام آباد میں 3، لاہور میں 7 اور کراچی میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔