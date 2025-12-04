صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسئلہ کشمیر سمیت دنیا میں جاری تنازعات عالمی امن کیلئے خطرہ : ڈار

  • پاکستان
مسئلہ کشمیر سمیت دنیا میں جاری تنازعات عالمی امن کیلئے خطرہ : ڈار

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ،این این آئی) نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر سمیت دنیا میں جاری تنازعات عالمی امن کے لئے خطرہ ہیں، پاک بھارت جنگ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔

 اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دنیا میں جاری سلگتے تنازعات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے ، بھارت نے یکطرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا ، پاکستان تنازعات کے حل کیلئے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے ، جنوبی ایشیا سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے ، جنوبی ایشیا میں موسمیاتی تبدیلی اور غذائی قلت کے چیلنجز سنگین ہوتے جا رہے ، موسمیاتی تبدیلی اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے ، جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کو اپنے مسائل کے حل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

انڈیا میں کُتے رات بھر نومولود کی حفاظت کرتے رہے

بیمار چونٹیاں خود فنا ہوکر دوسروں کوبچاتی ہیں:تحقیق

2 کروڑ 40 لاکھ نوری سال فاصلے پر رقص کرتی کہکشائیں

5900 فٹ بلندی پر فٹبال کھیلنے کے عالمی ریکارڈ کا دعویٰ

قدیم چین میں مرد و خواتین کو قربان کیے جانیکا انکشاف

انگلینڈ میں 48گھنٹوں تک ڈوج بال کھیلنے کا ریکارڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak