مسئلہ کشمیر سمیت دنیا میں جاری تنازعات عالمی امن کیلئے خطرہ : ڈار
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ،این این آئی) نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر سمیت دنیا میں جاری تنازعات عالمی امن کے لئے خطرہ ہیں، پاک بھارت جنگ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔
اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دنیا میں جاری سلگتے تنازعات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے ، بھارت نے یکطرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا ، پاکستان تنازعات کے حل کیلئے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے ، جنوبی ایشیا سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے ، جنوبی ایشیا میں موسمیاتی تبدیلی اور غذائی قلت کے چیلنجز سنگین ہوتے جا رہے ، موسمیاتی تبدیلی اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے ، جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کو اپنے مسائل کے حل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں ۔