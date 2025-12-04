مبینہ مقابلے ،مزید 19منشیات فروش ہلاک،کانسٹیبل زخمی
ملتان 3، لاہور،کالاشاکو ،چنیوٹ 2،2، ہلاک،2 منشیات فروش زخمی گوجرانوالہ،گوجرہ،بہاولپور،پاکپتن، مریدکے ،جھنگ، میں بھی مقابلے
لاہور(نمائندگان دنیا)پنجاب کے مختلف اضلاع میں کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) کے ساتھ مبینہ مقابلوں میں مزید 19 منشیات فروش ہلاک ہوگئے ، جبکہ کانسٹیبل زخمی ہوگیا۔ لاہور میں منشیات فروشی و دیگر جرائم میں گرفتار ملزم زاہد اقبال کو تفتیش کیلئے چوہنگ لے کر جایاجارہا تھا کہ ساتھیوں نے فائرنگ کردی، اس دوران گرفتار ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگیا، ادھر کوٹ لکھپت کے علاقے میں اے وی ایل ایس ٹیم نے دو مشکوک موٹرسائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیاتو ملزموں نے فائرنگ کردی، جوابی فائرنگ میں ایک ملزم ہلاک دوسرا فرار ہوگیا، ملزم کی شناخت نہ ہوسکی،ہربنس پورہ میں افتخار کو گرفتار کر کے ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد کرلی ، ملزم نے تعلیمی اداروں ہوسٹلز، کالجز کے اطراف میں نو جوانو ں کو منشیات بیچنے کا اعتراف کیا ہے ۔ملتان میں 3 منشیات فروش مقابلے میں ہلاک ہوئے ، تھانہ صدر لودھراں کی حدود رکن پورمیں منشیات فروش اسلم عرف کتے والا ماراگیاجبکہ 2 ساتھی فرار ہوگئے ، خانیوا ل میں آلہ آباد لنک روڈ پر منشیات فروش ناصر علی ہلاک ہوا جبکہ 2 ساتھی فرارہوگئے ،وہاڑی میں ہی منشیات فروش سجاد ہلاک ہوگیا جبکہ 2ساتھی فرار ہوگئے ۔
تھانہ سٹی لودھراں میں منشیات فروش ظفر میواتی کوزخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا،ملتان شہر کے بھنڈی پل کے قریب،نقب زنی میں ملوث ملزم شاہ زیب عرف شیبی کو زخمی حالت میں گرفتارکرلیا گیا۔کالاشا ہ کاکو میں بلال پارک ڈبل سڑکاں پر سی سی ڈی مریدکے کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ناصر عرف ٹنڈا نامی بدنام زمانہ مبینہ منشیات فروش مارا گیا جبکہ اس کے دو ساتھی فرار ہو گئے ۔پولیس نے ڈیڑھ کلو گرام منشیات قبضہ میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ۔کالاشاہ کاکو میں دوسرا واقعہ سرکل انچارج ولی حسن پاشا کے علاقہ وی آئی پی ٹاؤن کے قریب پیش آیا جس میں پولیس کے ساتھ مقابلے میں بدنام زما نہ ندیم عرف دیمی ملک ہلاک ہوگیا جبکہ 1250گرام منشیات، اسلحہ اور نقدی برآمد ہوئی،ملزم درجنوں مقدمات میں مطلوب تھا۔مریدکے میں تھانہ صدر کی آبادی ننگل ساھداں میں سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں علی اصغر ہلاک جبکہ تین ساتھی فرار ہوگئے ، ملزم کو تھانہ صدر کی پولیس نے ڈیڑھ ہفتہ قبل گرفتار کر کے چھوڑ دیا تھاجو اب مقابلے میں مارا گیا۔پاکپتن میں سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں بدنام زمانہ منشیات فروش افضل عرف ابی ہلاک ہوگیا،جبکہ ملزم کا ساتھی فرار ہوگیا۔جھنگ میں تھانہ کوتوالی کے علاقے میں حفاظتی بند کے قریب سی سی ڈی ٹیم کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ایک کانسٹیبل زخمی جبکہ منشیات فروشی سمیت 11 سے زائد مقدمات میں ملوث ملزم صفدر عرف صفدری گٹ ہلاک ہوگیا۔
چنیوٹ کے علاقہ کوٹ خدا یار میں پولیس مقابلے کے دوران ملزم اعجاز ہلاک ہوگیا ،جبکہ چنیوٹ میں ہی دوسری کارروائی میں منشیات فروش ندیم عباس عرف ڈان مارا گیا۔بصیرپور میں مقابلے کے دوران منشیات فروش فیض ہلاک ہوگیا جبکہ 2 ساتھی فرار ہوگئے ۔حویلی لکھا میں 7مقدمات میں مطلوب حفیظ کھرل ماراگیا۔سمندری میں تھانہ سٹی کے علاقہ 139گ ب کے قریب پولیس مقابلے میں اکمل مسیح ہلاک ہوگیاجبکہ تین ساتھی فرار ہوگئے ، ہلاک ملزم سے منشیات برآمد ہوئی۔گوجرانوالہ میں سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے میں منشیات فروش ذوالفقار عرف بابا ذلفی ہلاک ہوگیاجبکہ 2 ساتھی فرار ہوگئے ، ہلاک ملزم 18 مقدمات میں مطلوب اور 6 مرتبہ جیل جا چکا ہے ۔ خیال رہے ڈویژن بھر میں مختلف کارروائیوں کے دوران 22 منشیات فروش ہلاک ہو چکے ہیں ۔گوجرہ کے قریب سی سی ڈی پولیس ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ساتھ مقابلے میں منشیات فروش اکبر علی ہلاک ہوگیا۔فتح پور جنوبی میں سی سی ڈی اور تھانہ سٹی پولیس منشیات فروشوں کیخلاف مشترکہ کارروائی کررہے تھے کہ فائرنگ کے تبادلے میں منشیات فروش کامران عرف چھوٹو ہلاک ہوگیا، دو ساتھی فرار ہوگئے ۔رحیم یارخان میں منشیات فروش عابد حسین چاچڑماراگیا۔بہاولپور میں ناردرن بائی پاس کے قریب مقابلے میں منشیات فروش کامران عرف کامی لنگڑا ہلاک ہوگیا۔ کامران منشیات کا ریکارڈیافتہ ڈیلر اور فیصل کالونی، ریاض کالونی میں تعلیمی اداروں میں آئس سپلائی کرتا تھا۔