پی ٹی آئی ارکان کو آزاد قرار دینے کیخلاف درخواست خارج
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )پشاور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پی ٹی آئی ممبران اسمبلی کو آزاد قرار دینے کے خلاف درخواست خارج کردی۔
درخواست کی سماعت جسٹس محمد نعیم انور اور جسٹس کامران حیات میاں خیل پر مشتمل بینچ نے کی۔علی امین گنڈا پور کی درخواست میں الیکشن رولز 94 کو چیلنج کیا گیا تھا۔وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ممبران کو آزاد قرار دیا، اب الیکشن کمیشن بتائے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے یا نہیں۔وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں پرپہلے پشاورہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔وکیل مسلم لیگ ن کا کہنا تھا کہ نظرثانی درخواستوں پر آئینی بینچ نے فیصلہ دیا، اب یہ معاملہ ختم ہوچکا ہے ۔ پشاور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا جو اب سنادیا گیا ۔