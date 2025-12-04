پاکستانی امدادی ٹیم سیلاب میں مدد کیلئے کولمبو پہنچ گئی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پر پاکستانی خصوصی طیارے سی 130 کے ذریعے بھیجی گئی امدادی ٹیم کولمبو پہنچ گئی۔
امدادی ٹیم سری لنکا میں حالیہ سیلاب میں مدد کیلئے بھیجی گئی ہے ۔پاکستانی ہائی کمشنر فہیم العزیز اور سری لنکن ڈپٹی منسٹر پورٹ نے پاکستانی ریسکیو ٹیم کا استقبال کیا۔پاکستانی سفیر نے حکومت پاکستان کی جانب سے بھیجی گی خصوصی ٹیم کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی اور سب سے مصافحہ کیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ہمیشہ سری لنکا کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا ۔ سیلاب متاثرین کیلئے حکومت پاکستان کی جانب سے جلد 200 ٹن کی امداد براستہ سمندر پہنچ جائے گی۔