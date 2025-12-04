میا نمار:فراڈ کال سنٹرز سے38پاکستانیوں سمیت سینکڑوں غیر ملکی بازیاب
ڈی پورٹ افرادکے نام ای سی ایل میں ڈالیں اورایجنٹوں کیخلاف کارروائی کریں :تھائی حکومت کاپاکستان سے مطالبہ دفترخارجہ کو بھی آگاہ کردیا گیا، پاکستانی ورک ویزوں اور آن لائن ملازمتوں کے جھانسے میں نہ آئیں :ایف آئی اے
اسلام آباد(نیوزایجنسیاں ،مانیٹرنگ ڈیسک) میانمار میں آن لائن فراڈ سینٹرز کے خلاف مقامی فوج نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 38 پاکستانیوں سمیت سینکڑوں غیر ملکیوں و بازیاب کرا لیا۔ تھائی آرمی نے میانمار سرحد عبور کرتے ہوئے 38 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا اور بنکاک امیگریشن سینٹر منتقل کیا جہاں سے انہیں مرحلہ وار ڈی پورٹ کیا جائے گا۔تھائی حکومت نے پاکستانی دفترخارجہ کوآگاہ کردیااور پاکستان کو تحریر کیے گئے خط میں کہا ہے کہ میانمارمیں 60 مزید پاکستانی بھی شیلٹر ہاؤس میں موجود ہیں جو فراڈ سینٹرز سے نکل کر وہاں پہنچے تھے ۔تھائی حکومت نے کہا کہ پاکستانی متعلقہ ادارے ڈی پورٹ افراد سے تفتیش کے بعد ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کریں۔ڈی پورٹ ہو کر آنے والے پاکستانیوں کے نام پانچ سال کیلئے ای سی ایل میں بھی ڈالے جائیں۔دوسری جانب ایف آئی اے حکام کے مطابق تھائی لینڈ، میانمار اور کمبوڈیا آن لائن فراڈ کے مرکز ہیں، فراڈ سینٹرز چلانے والے کال سینٹرز میں نوکریوں کے آن لائن اشتہار دیتے ہیں۔ نوجوانوں کو ورک ویزا پر بلا کر قید کر لیا جاتا ہے ، پاکستانی ان ممالک میں ورک ویزوں اور ایسی آن لائن ملازمتوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔