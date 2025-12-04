موروثی سیاست بدلنے کی جدوجہد شروع کر دی،حافظ نعیم
بچوں سے حوالات بھر نا کب قابلِ قبول ہو سکتا ؟ پیپلز پارٹی نے کراچی تباہ کر دیا بلدیاتی نظام میں ہارس ٹریڈنگ لانے کی کوشش ہورہی:سیمینار سے خطاب
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے )امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، خاندانوں اور شخصیات پر مشتمل سیاسی جماعتوں نے ملکی نظام یرغمال بنا رکھا ہے ۔ صوبائی حکومتوں کے درمیان کرپشن اور عوام کو دبانے کا مقابلہ جاری ہے ۔ عام آدمی کا استحصال کرنے والے اس نظام کو بدلنے کیلئے جدوجہد شروع کر دی ، اسلام آباد میں10سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے جو عوامی حقوق پر کھلا ڈا کا ہے ، پنجاب میں حال ہی میں متعارف کرایا جانے والا بلدیاتی قانون "کالا قانون" ہے ۔ مقامی حکومتوں کے نظام میں ہارس ٹریڈنگ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ، جس کے خلاف جماعت اسلامی بھرپور احتجاج کرے گی ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیرِ اہتمام "رضاکاروں کے عالمی دن" کے موقع پر یوتھ لیڈرشپ پروگرام سے مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں سری لنکا اور صومالیہ کے سفراء سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات، خواتین و حضرات اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی نے پنجاب میں کم عمر موٹر سائیکل سواروں کی گرفتاریوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بچوں سے حوالات بھر دینا کب قابلِ قبول ہو سکتا ہے ؟ ایک طرف خواتین کی موٹر سائیکل چلانے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے ، دوسری طرف نوجوانوں کو حوالات میں ڈالا جا رہا ہے ،انہوں نے سندھ حکومت کو کراچی کے اربوں روپے کے فنڈز روکنے پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پیپلز پارٹی نے شہر کو تباہ کر دیا۔