کراچی :نیپاسانحہ ، وزیراعلیٰ برہم کوتاہی پر5افسر معطل کردئیے
کراچی (سٹاف رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حکم پرکراچی کے علاقے گلشن اقبال میں مین ہول میں گرنے سے بچے کے جاں بحق ہونے کے واقعہ پر کوتاہی برتنے والے 5 متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی اور معطلی کا عمل شروع ہوگیا۔
انہوں نے یہ احکامات وزیراعلیٰ ہاؤس میں نیپا واقعہ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے منعقد ہ اجلاس میں دیئے ۔ حکام نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے بچے کے جاں بحق ہونے کے واقعہ پر دلی افسوس اور شدید برہمی کا اظہار کیا۔اجلاس میں صوبائی وزرا، کے ایم سی ، ٹاؤن انتظامیہ، ریونیو اور پولیس کے حکام نے شرکت کی۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ جس کی بھی کوتاہی ہے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور تمام متعلقہ افسران کو معطل کیا جائے ۔ ذرائع نے بتایا کہ وزیراعلیٰ کی ہدایت کے مطابق بلدیہ عظمی ٰکراچی، ٹاؤن انتظامیہ اور واٹر کارپوریشن کے متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی میں عمل میں لائی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 5 متعلقہ افسران کو معطل کرنے کانوٹیفکیشن جاری کردیا گیاہے ۔وزیراعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ بلدیات نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت کو معطل کردیا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلشن اقبال کے اسسٹنٹ انجینئر راشد فیاض اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد کو بھی معطل کیا گیا ہے ۔اسسٹنٹ کمشنرگلشن اقبال عامر علی شاہ اور مختیارکار گلشن اقبال سلمان فارسی کو بھی معطل کردیا گیا۔