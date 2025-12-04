صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر شادی شدہ بیٹی فیملی پنشن کی حق دار :محتسب پنجاب

شہری کی بیٹی کو فیملی پنشن کے ایک کروڑ 15 لاکھ روپے جاری

لاہور(آئی این پی )پنشن کی عدم ادائیگی کی شکایت پر فوری کارروائی کے نتیجے میں شہری کی بیٹی کو ایک کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد رقم جاری کردی گئی۔محتسب پنجاب نے بہاولنگر کے شہری کی شکایت پر اہم فیصلہ کرتے ہوئے اس کی غیر شادی شدہ بیٹی کو فیملی پنشن جاری کرنے کا  حکم دیا۔محتسب پنجاب نے محکمے سے پنشن کی ادائیگی میں تاخیر کی وجوہات طلب کرلیں اور اس بات کی وضاحت بھی کی کہ غیر شادی شدہ بیٹی مکمل طور پر فیملی پنشن کی حق دار ہے ۔ محکمے کو واضح ہدایت جاری کی گئی کہ مقررہ قانون کے مطابق فوری ادائیگی یقینی بنائی جائے ۔ شہری کے مطابق یہ معاملہ طویل عرصے سے التوا میں تھا، تاہم شکایت درج ہوتے ہی اس پر فوری کارروائی کی گئی اور مشکل معاملہ حل ہوگیا۔

