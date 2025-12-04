صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ:13سالہ بچہ لے پالک والدین کے حوالے

  • پاکستان
حقیقی والدین نے مرضی سے بچہ دیا ، بہتر پرورش نہ ہونا ثابت نہیں کرسکے بچے کو اچانک اجنبی ماحول میں بھیجنا اسکے مفاد میں نہیں:جسٹس فیصل زمان

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان نے حوالگی کیس میں 13سالہ بچے کو حقیقی والدین سے لیکر لے پالک والدین کے حوالے کرنے  کا حکم دے دیا ،عدالت نے لے پالک والدین سے بچے کی حوالگی حقیقی والدین کو دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ۔عدالت نے قرار دیا ہے کہ بچوں کی حوالگی کے کیس میں انکی خواہش اور ذہنی کیفیت کو مقدم رکھاجائے ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بچے کی رائے  کو اہمیت دینا ضروری ہے ،موجودہ کیس میں بچے نے لے پالک والدین کے ساتھ جانے کا بیان دیا ہے ،عدالت نے ایک ہفتے کے لیے بچے کو حقیقی والدین کے ساتھ بھیجا بچے نے دو بارہ پیشی پر پھر لے پالک والدین کے ساتھ جانے کا بیان دیدیا، عدالت نے قراردیا کہ بچے کی حوالگی کے کیس میں اصولی طور پر حقیقی والدین کو ترجیحی حق حاصل ہوتا ہے ،حقیقی والدین نے اپنی مرضی سے پیدائش کے وقت بچہ اپنے بھائی کو دیا ،لے پالک والدین نے نو سال تک بچے کی پرورش کی ، حقیقی والد کی 3 شادیاں اور 13 بچے ہیں اتنے بڑے خاندان میں بچے کو بھیجنا مناسب نہیں،حقیقی والدین یہ نہیں ثابت کرسکے کہ بچے کی بہتر پرورش نہیں ہوئی۔بچے کو اچانک اجنبی ماحول میں بھیج دینا اس کے مفاد میں نہیں ۔حقیقی والدین کے مطابق بچے کو کچھ عرصے کے لیے بھائی کو دیاتھا، وہ حوالگی کے عارضی ہونے کا ثبوت نہ دے سکے ، حقیقی والدین بچے سے ملاقات کے لیے گارڈین کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔

