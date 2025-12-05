صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضائی آلودگی دہشتگردی سے زیادہ جانیں لیتی ہے ، سٹینڈنگ کمیٹی

  • پاکستان
فضائی آلودگی دہشتگردی سے زیادہ جانیں لیتی ہے ، سٹینڈنگ کمیٹی

فضائی آلودگی پاکستان کو سالانہ 22 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا رہی : شیری رحمن

 اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)چیئر پرسن سٹینڈنگ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ فضائی آلودگی دہشت گردی سے زیادہ جانیں لیتی ہے ۔ لاہور آلودگی کے اعتبار سے دہلی کے برابر ہے ، اور تازہ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال 2لاکھ 56ہزار افراد آلودگی کے باعث فوت ہو جاتے ہیں۔ اینٹوں کے بھٹوں، صنعتی دھوئیں اور گاڑیوں سے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور پانچ سال سے کم عمر کے1 کروڑ 10لاکھ بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔

شیری رحمان نے سموگ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ سردیوں میں بڑھنے والی فضائی آلودگی کی ایک شکل ہے جس میں زہریلے کیمیائی مادے شامل ہیں۔ فضائی آلودگی پاکستان کو سالانہ 22 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا رہی ہے ، اور لاہور کی اوسط زندگی 3.7سے 4.6سال تک کم ہو رہی ہے ۔کمیٹی اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل ای پی اے کی جانب سے ڈیٹا کی عدم موجودگی پر چیئرمین نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور سیکرٹری کلائمیٹ چینج منسٹری پر بھی تنقید کی۔شیری رحمان نے انفلوئنزا ویکسین کی کمی اور اسلام آباد میں ٹیسٹ نہ ہونے کے مسائل پر بھی سوالات اٹھائے ۔ انہوں نے وفاقی وزارت صحت سے واضح اقدامات کا مطالبہ کیا اور کہا کہ شہری بہتر کام کی توقع رکھتے ہیں۔ چیئرپرسن کمیٹی نے زور دیا کہ فضائی آلودگی کے مسائل پر فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سٹور میں تباہی مچانے والا راکون شراب پی کر بے ہوش

انسان دماغی طور پر 32سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے

راستے کے پتھر 19 کروڑ سال پرانے ڈائنا سور فوسلز ثابت

اے آئی ٹول نے لکھائی نقل کر کے سوال حل کر دیا

امریکا میں دنیا کی سب سے لمبی زبان رکھنے والا کتا

دماغ کی مدد سے روبوٹک بازو کامیابی کیساتھ استعمال

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ
Dunya Bethak