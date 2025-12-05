صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھائی لینڈ کے قومی دن پرصدرزرداری کا تھائی سیلاب متاثرین سے اظہاریکجہتی

  • پاکستان
تھائی لینڈ کے قومی دن پرصدرزرداری کا تھائی سیلاب متاثرین سے اظہاریکجہتی

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے تھائی لینڈ کے قومی دن پر پیغام میں کہا کہ میں تھائی لینڈ کے جنوبی صوبوں میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے بعد۔۔۔

 اس مشکل گھڑی میں تھائی لینڈ کی حکومت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی گہری ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ قیمتی جانی نقصان اور 10 لاکھ سے زائد گھرانوں پر پڑنے والا اثر اس امر کی یاد دہانی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے علاقائی اور عالمی تعاون کی فوری ضرورت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قائد اعظم ٹرافی فائنل،سیالکوٹ کو جیت کیلئے پہاڑ جیسا ہدف

کرائسٹ چرچ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز ٹیم مشکلات کا شکار

شان مسعود کے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 13 ہزار رنز مکمل

ایشیز دوسرا ٹیسٹ، انگلینڈ نے 9 وکٹ پر 325 رنز بنالئے

نیدرلینڈز کے کرکٹرز این سی اے میں سکلز پروگرام کا حصہ

گوگل پر زیادہ سرچ،سپر لیگ بھی فہرست میں شامل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ
Dunya Bethak