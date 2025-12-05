پختونخوا حکومت تعاون کرے تو گورنر راج کا امکان نہیں، گورنرکنڈی
صوابی (دنیا نیوز) گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ گورنر راج لگنا یا نہ لگنا صوبائی حکومت پر منحصر ہے۔
خیبر پختونخوا حکومت وفاق سے تعاون کرے تو گورنر راج کا کوئی امکان نہیں،گورنر راج لگانے کا اختیار آئین نے وفاقی حکومت کو دیا ہے ، غیر قانونی افغان مہاجرین کو صوبے سے نکالنا پڑے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف صوبائی حکومت کو وفاق سے تعاون کرنا ہوگا۔ صوبائی حکومت ہوش کے ناخن لے اور اداروں کی مدد کرے ۔گورنر خیبرپختونخوا نے کہا کہ ملاقات کے لیے ہڑتال اور روڈ بند کرنا مسئلے کا حل نہیں، عدالتی معاملات عدالت میں ہی حل کیے جائیں، صوبائی حکومت مسائل کو وفاق کے ساتھ افہام و تفہیم سے حل کرے۔