سبی ،ہرنائی پھاٹک کے قریب نصب بم دھماکے سے پھٹ گیا، جانی نقصان نہیں ہوا

  • پاکستان
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)سبی میں ہرنائی پھاٹک کے قریب نصب بم دھماکے سے پھٹ گیا پولیس کے مطابق ہفتہ کو نامعلوم دہشت گردوں نے سبی کے علاقے ہرنائی پھاٹک کے قریب بم نصب کررکھا تھا جو زورداردھماکے سے پھٹ گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ،پولیس مزید کارروائی کررہی ہے۔

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
