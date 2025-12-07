صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ، پتنگ بازی کی اجازت کیلئے جاری آرڈیننس کیخلاف درخواست سماعت کیلئے مقرر، جسٹس اویس خالد 8 دسمبر کو جوڈیشل ایکٹوزم پینل اور منیر احمد کی درخواست پر سماعت کریں گے، پتنگ بازی کی اجازت دینے کیلئے جاری آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے۔

