صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ :افسروں کو ترقی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار

  • پاکستان
لاہور ہائیکورٹ :افسروں کو ترقی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے گریڈ 19 اورگریڈ 20 کے افسروں کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے سنٹرل سلیکشن بورڈ کا وفاقی حکومت کے افسروں کو ترقی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیدیا۔

 عدالت نے درخواست گزار افسروں کے کیس کا دوبارہ جائزہ لینے کا حکم دیدیا۔ درخواست گزارافسروں احمد عزیز تارڑ، مدثر ریاض ،سقراط امان رانا ،عثمان علی خان و دیگر کے وکیل نے مو قف اپنایا کہ وزیر اعظم نے سنٹرل سلیکشن بورڈ کی سفارش پر درخواست گزاروں کو ترقی نہیں دی، وزیر اعظم کا درخواست گزاروں کوترقی نہ دینے کا فیصلہ قانون کیخلاف ہے، درخواست گزاروں کاسروس ریکارڈ بہترین ہے ، ان کیخلاف کوئی محکمانہ سزا نہیں ،کچھ افسر آج بھی ان عہدوں پر کام کررہے ہیں ۔اسسٹنٹ اٹارنی جنرل میر ہارون الرشید نے موقف اختیار کیا کہ ترقی بطور حق نہیں مانگی جاسکتی ، یہ حکومت کا صوابدیدی اختیار ہے ،سروس رولز کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا ، جس کے تحت ترقی دی جاتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم مکمل فٹ، عالمی مقابلوں پر توجہ مرکوز

ایشیز ٹیسٹ،انگلینڈ پر اننگز کی شکست کا خطرہ منڈلانے لگا

ویسٹ انڈیز کا فائٹ بیک، یقینی شکست ڈرا میں تبدیل

آپ کو برطرف کیا جا سکتا ہے ،شاستری کا گمبھیر کو انتباہ

نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ کا فائنل آج کھیلا جائیگا

ایران کے میراتھن میں بغیر حجاب سیکڑوں خواتین کی دوڑ ، منتظمین گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak