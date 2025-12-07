صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی ترامیم کیخلاف اسلام آباد تک مارچ کرینگے : وکلا

  • پاکستان
لاہو رمیں کنونشن کے دوران 26اور27ویں ترامیم کے خلاف قراردادمنظور آئین نہ بچایا تو تاریخ معاف نہیں کریگی:حامد خان ،سلمان اکرم ،علی کرداوردیگر

 لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام26 ویں اور 27 ویں آئینی ترمیم کے خلاف آل پاکستان وکلا کنونشن میں سینیٹر حامد خان، علی احمد کرد ،آصف نسوانہ ، اسد منظور بٹ، چودھری اشتیاق اے خان، شفقت محمود چوہان سمیت وکلا ئکی بڑی تعداد نے شرکت کی اور وکلا نے مزید کنونشن اور اسلام آباد تک مارچ کرنے کا اعلان کیا ۔لاہور ہائیکورٹ بار کے جاوید اقبال آڈیٹوریم میں ہونیوالے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر لاہور ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن ملک آصف نسوانہ نے کہا کہ سب ترامیم کی وجہ ایک شخص کا ڈر اور خوف ہے ،بہت بڑے بڑے طالع آزما آئے اور آئین کے ساتھ بڑے بڑے تجربے کئے لیکن فتح حق اور سچ کی ہوئی، آپ ڈٹے رہیں فتح آپ کی ہوگی،کنونشن میں مذمتی قراردادمتفقہ طور پر منظور کرلی گئی۔ صدر سندھ ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن حسیب جمالی نے کہا چھبیسویں اور ستائیسویں آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں۔

صدر لاہور بار ایسوسی ایشن مبشر رحمن نے کہا کہ یہ ترامیم نہیں ظلم ہے ، ہم دسمبر میں مزید کنونشن کریں گے اور اسلام آباد تک مارچ کریں گے ۔ سینئر وکیل علی احمد کرد نے کہا کہ وکلاء تحریک کی ایک تاریخ ہے ہم نے بڑے بڑے جنرلوں کو للکارا ہے ، یہ ملک صرف جنرلوں کا ہے ، ججز کا ہے اور ان وکیلوں کا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں، آج اس ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے ،اس ملک میں بہت تیزی سے خرابی پیدا ہو رہی ہے ،اگر ہم خاموش رہے تو یہ بگاڑ سب کچھ بہا کر لے جائے گا ۔سینئر وکیل حامد خان نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے اگر آپ نے آئین نہ بچایا تو تاریخ معاف نہیں کرے گی، جنہوں نے ترامیم کو ووٹ دیا وہ آرٹیکل چھ کے مجرم ہیں، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے ، ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں، آپ نے ان کو روکنا ہے ۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ فیصلہ کرنے والوں نے ہماری شرافت ، ہماری آزادی سمیت ہر چیز پر حملہ کر دیا ، جب تک وکلاء زندہ ہیں وکلاء کھڑے ہیں کوئی اس ملک کو تباہ نہیں کر سکتا۔ربیعہ باجوہ ، ایڈووکیٹ رحمٰن ، ایڈووکیٹ فیصل ،عامر نواز وڑائچ ،ریاست علی آزاد ،محمود اشرف اوردیگر کا کہناتھاکہ آج اگر ہم نہ اٹھے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی ، ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نظام کو ٹھیک کرو۔

