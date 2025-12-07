پنجاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں، 24 دہشتگرد گرفتار
دہشتگردوں کا خوارج و دیگر تنظیموں سے تعلق،اسلحہ، دھماکا خیزمواد برآمد لاہور ،ساہیوال ،ٹوبہ ٹیک سنگھ ،راولپنڈی اور دیگر شہروں سے حراست میں لیا
لاہور(کرائم رپورٹر)کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی)نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے دوران مختلف کالعدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 24 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ترجمان کے مطابق سی ٹی ڈی پنجاب نے دہشت گردی کے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے موثر انداز میں نمٹنے کے لیے صوبے کے مختلف اضلاع میں انٹیلی جنس پر مبنی 364 کارروائیاں کیں، جن میں 366 مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی گئی اور 24 دہشت گردوں کو اسلحہ، دھماکا خیز مواد ودیگر ممنوعہ مواد سمیت گرفتار کرلیا۔
ترجمان کے مطابق گرفتار دہشت گردوں میں شکیل احمد ،محب اﷲ،حیات ،عجب خان ،شعیب ،عرفان ،امجد ،علی رضا ،نعمان ،رشید خان اورشاکر وغیرہ شامل ہیں ، جن کا تعلق فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے ہے ۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق لاہور ،ساہیوال ،ٹوبہ ٹیک سنگھ ،راولپنڈی ،فیصل آباد ،شیخوپورہ ،ننکانہ صاحب ،سرگودھا ،مظفرگڑھ ،سیالکوٹ ،راجن پور ،جہلم ،منڈی بہاؤالدین اوراٹک سے ہے ۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 4915 گرام دھماکا خیز مواد، 24ڈیٹونیٹرز ،58سیفٹی فیوز وائرفٹ، 04ای آئی ڈی بم ،کالعدم تنظیم کے پمفلٹ ، میگزین،پرائمہ کارڈ ،موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردوں نے مختلف شہروں میں اہم عمارتوں کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا ۔گرفتار دہشت گردوں کے خلاف 24 مقدمات درج کر کے ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ مقامی پولیس اور سکیورٹی اداروں کے تعاون سے 5604 کومبنگ آپریشنز بھی کئے گئے ، 229138 افراد کو چیک اور501 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا،473 ایف آئی آر درج اور 357 بازیابیاں کی گئیں۔