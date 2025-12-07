صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اورعمان کی مشترکہ بحری مشقیں، تجربات کاتبادلہ

  • پاکستان
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)رائل نیوی آف عمان کے بحری جہاز الراسیخ اور الشناس پر مشتمل فلوٹیلا نے کراچی میں منعقدہ دوطرفہ بحری مشق ثمر الطیب 2025 کے بارہویں ایڈیشن میں حصہ لیا۔

مشق کا مقصد بحری سکیورٹی میں تعاون کو فروغ دینا اور پاکستان اور عمان کے دیرینہ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا تھا۔کراچی بندرگاہ پر مہمان جہازوں کا روایتی انداز میں استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے سینئر حکام موجود تھے جبکہ پاک بحریہ کے بینڈ نے بھی اپنا فن پیش کیا۔مشق ثمر الطیب 2025 کو پاکستان اور عمان کی بحری افواج کے لیے باہمی پیشہ ورانہ تعاون، مشترکہ آپریشنز اور انٹرآپریبلٹی بہتر بنانے کے لیے اہم پلیٹ فارم قرار دیا گیا ہے ۔ دونوں ممالک 1980 سے اس مشق کا باقاعدہ انعقاد کر رہے ہیں، جبکہ پچھلا ایڈیشن 2023 میں عمانی پانیوں میں ہوا تھا۔مشق کے دوران پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں، جہازوں پر استقبالیے ، اہم بحری تنصیبات اور تربیتی مراکز کے دورے شامل تھے ، دونوں ممالک کے اہلکاروں نے پیشہ ورانہ گفتگو، عملی مباحثوں اور بحری شعبے میں تجربات کا تبادلہ کیا،مشق کا اختتام سی فیز کے دوران ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے جنگی جہازوں نے جدید بحری جنگی تقاضوں کے مطابق مشترکہ آپریشنل مشقوں میں حصہ لیا۔

