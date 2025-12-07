صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرول ،ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لٹر تک مہنگا ہونیکا امکان

  • پاکستان
پٹرول ،ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لٹر تک مہنگا ہونیکا امکان

آئل مارکیٹنگ کمپنیوں،ڈیلرز کا منافع بڑھانے کی سمری ای سی سی کو بھیج دی منافع ایک روپے 10 پیسے سے ایک روپے 28 پیسے فی لٹر بڑھانے کی تجویز

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)آئل مارکیٹنگ کمپنیوں (او ایم سیز)اور ڈیلرز کا منافع بڑھانے کی سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی)کو ارسال کردی گئی۔ ذرائع کے مطابق ای سی سی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز کے منافع سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ذرائع کے مطابق او ایم سیز اور ڈیلرز کے منافع پرپٹرول اور ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ او ایم سیز اور ڈیلرز کا منافع ایک روپے 10 پیسے سے ایک روپے 28 پیسے فی لٹر بڑھانے کی تجویز ہے ۔ اس وقت ایک لٹر پٹرول پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا منافع 7 روپے 87 پیسے ہے ۔ ڈیزل پر بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا منافع 7 روپے 87 پیسے فی لٹر ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت فی لٹر پٹرول پر ڈیلرز کا کمیشن 8 روپے 64 پیسے ہے ۔ ڈیزل پر بھی ڈیلرز کمیشن 8 روپے 64 پیسے فی لٹر ہے ۔ذرائع کے مطابق شہری فیلٹر پٹرول پر اوایم سیز اور ڈیلرز کا منافع 16روپے 51 پیسے ادا کر رہے ہیں۔ شہری ڈیزل پر بھی 16 روپے 51 پیسے او ایم سیز اور ڈیلرز کا منافع ادا کر رہے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ای سی سی سے منظوری اور وفاقی کابینہ کی توثیق کے بعد اطلاق ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف فراڈ کیس خارج کرنیکی درخواست مسترد

ہانیہ عامر خواتین کیلئے محفوظ ڈیجیٹل و مالیاتی ایمبیسڈر مقرر

کیریئر کی ابتدا غیر اخلاقی آفرز پر والدہ بھی رو پڑیں:سارہ چودھری

صبا قمر کے بغیر میک اپ سین پر صارفین کی شدید تنقید

فلم شوٹنگ کی وجہ سے کاجول،ٹوئنکل کے شو میں نہیں گیا:شاہ رخ

مجھے گرانے کی سازشیں کامیاب نہ ہوسکیں:طلحہ انجم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak