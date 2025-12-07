پٹرول ،ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لٹر تک مہنگا ہونیکا امکان
آئل مارکیٹنگ کمپنیوں،ڈیلرز کا منافع بڑھانے کی سمری ای سی سی کو بھیج دی منافع ایک روپے 10 پیسے سے ایک روپے 28 پیسے فی لٹر بڑھانے کی تجویز
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)آئل مارکیٹنگ کمپنیوں (او ایم سیز)اور ڈیلرز کا منافع بڑھانے کی سمری اقتصادی رابطہ کمیٹی (ای سی سی)کو ارسال کردی گئی۔ ذرائع کے مطابق ای سی سی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ڈیلرز کے منافع سے متعلق فیصلہ کرے گی۔ذرائع کے مطابق او ایم سیز اور ڈیلرز کے منافع پرپٹرول اور ڈیزل 2 روپے 40 پیسے فی لٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ او ایم سیز اور ڈیلرز کا منافع ایک روپے 10 پیسے سے ایک روپے 28 پیسے فی لٹر بڑھانے کی تجویز ہے ۔ اس وقت ایک لٹر پٹرول پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا منافع 7 روپے 87 پیسے ہے ۔ ڈیزل پر بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا منافع 7 روپے 87 پیسے فی لٹر ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت فی لٹر پٹرول پر ڈیلرز کا کمیشن 8 روپے 64 پیسے ہے ۔ ڈیزل پر بھی ڈیلرز کمیشن 8 روپے 64 پیسے فی لٹر ہے ۔ذرائع کے مطابق شہری فیلٹر پٹرول پر اوایم سیز اور ڈیلرز کا منافع 16روپے 51 پیسے ادا کر رہے ہیں۔ شہری ڈیزل پر بھی 16 روپے 51 پیسے او ایم سیز اور ڈیلرز کا منافع ادا کر رہے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ای سی سی سے منظوری اور وفاقی کابینہ کی توثیق کے بعد اطلاق ہوگا۔