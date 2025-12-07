پی ٹی سی ایل کو ٹیلی نارکمپنی کے ساتھ انضمام کا این اوسی جاری
دونوں کمپنیاں خدمات کی بلا تعطل فراہمی ، لائسنس شرائط کی پابندہونگی:پی ٹی اے
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن اتھارٹی (پی ٹی اے )نے پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن کمپنی لمیٹڈ (پی ٹی سی ایل) کو ٹیلی نار پاکستان (پرائیویٹ) کے ساتھ انضمام کا این او سی جاری کر دیا گیا ہے ۔ یہ منظوری قابل اطلاق ریگولیٹری فریم ورک کے تحت کی جانے والی جانچ کے بعد دی گئی۔پی ٹی اے نے مجوزہ ٹرانزیکشن کی مارکیٹ میں مسابقت، صارفین کے تحفظ اور ٹیلی کام شعبے پر مجموعی اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا، اس دوران قواعد و ضوابط کی مکمل پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں سے مشاورت بھی کی گئی۔این او سی کے اجرا کے بعد پی ٹی سی ایل کو قانونی اور تجارتی تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ حصول کے آئندہ مراحل پر پیش رفت کی اجازت دے دی گئی ہے ۔ دونوں کمپنیاں منتقلی کے دوران خدمات کی بلا تعطل فراہمی، معیارِ خدمات (کیو او ایس) اور لائسنس کی تمام شرائط کی مکمل پابندی یقینی بنائیں گی۔ پی ٹی اے اس پورے عمل کی مکمل نگرانی کرے گا تاکہ صارفین کے حقوق کا مؤثر تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔