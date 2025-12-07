7ماہ کے دوران 628 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری
مالیت ایک ارب 10 کروڑ ہے ، 67فیصد سرمایہ کاری کے ساتھ چین آگے ڈنمارک، ہانگ کانگ، جاپان، سنگا پور، ترک کمپنیوں کی بھی رجسٹریشن، رپورٹ
کراچی (کامرس رپورٹر)پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے مثبت رجحان جاری ہے ، جس سے ملکی معیشت میں اعتماد کے فروغ کا عندیہ مل رہا ہے ، سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی تازہ رپورٹ کے مطابق رواں سال کے ابتدائی سات ماہ کے دوران ملک میں 618 نئی کمپنیوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جس کی مالیت 1ارب 10 کروڑ روپے ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ سرمایہ کاری چین سے ہوئی، جو مجموعی سرمایہ کاری کا67 فیصد حصہ بنتی ہے، اس کے علاوہ ڈنمارک، ہانگ کانگ، جاپان، سنگاپور اور ترکیہ کی کمپنیوں نے بھی پاکستان میں اپنی رجسٹریشن کروائی۔ اسکے علاوہ دیگر ممالک کی بھی دلچسپی نمایاں رہی، جن میں یو اے ای، اسپین، امریکا، کینیڈا، جرمنی اور ملائیشیا شامل ہیں۔ ایس ای سی پی حکام کے مطابق غیر ملکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری میں اضافہ نہ صرف معیشت میں استحکام کی علامت ہے ، بلکہ ملکی کاروباری ماحول کی بہتری اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کی بھی عکاسی کرتا ہے ۔ معاشی ماہرین کے مطابق یہ سرمایہ کاری نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرے گی اور ملکی معیشت کی نمو کو مزید مستحکم کرے گی، پاکستان میں عالمی سرمایہ کاری کے بڑھتے رجحان سے ظاہر ہے کہ ملکی اقتصادی پالیسیوں اور کاروباری ماحول میں اعتماد پیدا ہورہا ہے۔