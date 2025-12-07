چیف الیکشن کمشنر کے تقر ر کیلئے شاہ غلام قادر کا وزیراعظم آزاد کشمیر کو خط
منصب عرصہ سے خالی چلا آرہا ،تقرری آئینی فریضہ ،مشاورت کا آغاز کیا جائے آئینی تقاضوں کے مطابق تقرری کو مزید تاخیر کا شکار نہ ہونے دیا جائے ،مکتوب
مظفرآباد ( دنیا نیوز) آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شاہ غلام قادر نے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لئے وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کو خط لکھ دیا۔ اپوزیشن لیڈر نے خط میں لکھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کیلئے مشاورت کا آغاز کیا جائے ، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری آئینی فریضہ ہے ، چیف الیکشن کمشنر کا منصب عرصہ سے خالی چلا آرہا ہے، ریاست کے انتخابی عمل اور آئینی ذمہ داریوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں ، آمدہ انتخابات کے بروقت انعقاد کیلئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کا تقرر لازمی ہے ۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ آئینی تقاضوں کے مطابق آئینی تقرری کو مزید تاخیر کا شکار نہ ہونے دیا جائے۔