صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خرابی صحت کے باعث اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق طویل رخصت پر چلے گئے، نیا روسٹر جاری

  • پاکستان
خرابی صحت کے باعث اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق طویل رخصت پر چلے گئے، نیا روسٹر جاری

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان خرابی صحت کے باعث طویل رخصت پر چلے گئے۔ جس کے باعث ہائیکورٹ بنچز میں اہم تبدیلیاں سامنے آگئیں۔

جسٹس محسن اختر کیانی کو طویل عرصے بعد ڈویژن بینچ کی سربراہی مل گئی جبکہ جسٹس ثمن رفعت امتیاز کا سنگل بینچ ختم کرکے جسٹس بابر ستار کے ساتھ سپیشل بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری کردیا گیا۔ آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لئے 8سنگل اور 4 ڈویژن بینچز اور ایک سپیشل ڈویژن بینچ دستیاب ہوگا ، پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ہو گا ، جسٹس محسن اختر کیانی کو بھی طویل عرصہ بعد ڈویژن بینچ کی سربراہی مل گئی ، دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل ہوگا جو کریمنل کیسز کی اپیلیں سنے گا ،جسٹس بابر ستار کی سربراہی میں تیسرا ڈویژن بینچ ٹیکس کیسز کی سماعت کرے گا ،چوتھا ڈویژن بینچ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہو گا،جسٹس خادم سومرو کی سربراہی میں پانچویں ڈویژن بینچ میں جسٹس محمد آصف شامل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ترکیہ پاکستان میں جنگی ڈرون فیکٹری قائم کرنا چاہتا ہے :امریکی جریدے کا دعویٰ

اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا تک غزہ جنگ بندی نا مکمل:قطر

جنوبی شام میں غیر فوجی زون کا اسرائیلی مطالبہ خطرناک:شامی صدر

بھارت میں بابری مسجد کی شہادت کو 33 سال بیت گئے

یونان :تارکین کی کشتی ڈوب گئی، 17 لاشیں بر آمد،مزید ہلاکتوں کا خدشہ

انڈونیشیا:سیلاب ، ہلاکتیں، 900 سے متجاوز ،410افراد تاحال لاپتا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak