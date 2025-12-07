خرابی صحت کے باعث اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق طویل رخصت پر چلے گئے، نیا روسٹر جاری
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان خرابی صحت کے باعث طویل رخصت پر چلے گئے۔ جس کے باعث ہائیکورٹ بنچز میں اہم تبدیلیاں سامنے آگئیں۔
جسٹس محسن اختر کیانی کو طویل عرصے بعد ڈویژن بینچ کی سربراہی مل گئی جبکہ جسٹس ثمن رفعت امتیاز کا سنگل بینچ ختم کرکے جسٹس بابر ستار کے ساتھ سپیشل بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے ججز کا ڈیوٹی روسٹر جاری کردیا گیا۔ آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لئے 8سنگل اور 4 ڈویژن بینچز اور ایک سپیشل ڈویژن بینچ دستیاب ہوگا ، پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ہو گا ، جسٹس محسن اختر کیانی کو بھی طویل عرصہ بعد ڈویژن بینچ کی سربراہی مل گئی ، دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل ہوگا جو کریمنل کیسز کی اپیلیں سنے گا ،جسٹس بابر ستار کی سربراہی میں تیسرا ڈویژن بینچ ٹیکس کیسز کی سماعت کرے گا ،چوتھا ڈویژن بینچ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہو گا،جسٹس خادم سومرو کی سربراہی میں پانچویں ڈویژن بینچ میں جسٹس محمد آصف شامل ہیں۔