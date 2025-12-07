پختونخوامیں ادارے معلومات کا 57 فیصد ظاہر کر رہے :فافن
اداروں کو بروقت اور مستند آن لائن معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے غیر مستقل عمل درآمد سے شہری نگرانی محدود ہو رہی :رپورٹ میں انکشاف
اسلام آباد(دنیا نیوز) خیبرپختونخوا میں سرکاری اداروں میں معلومات کی رسائی سے متعلق فافن کی رپورٹ جاری کردی گئی،جس کے مطابق کے پی کے سرکاری ادارے مطلوبہ معلومات کا صرف 57 فیصد ظاہر کر رہے ہیں، کے پی کے 190عوامی اداروں کی شفافیت کا جامع جائزہ مکمل ہوا،رپورٹ میں بتایا گیا کہ کے پی آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت بارہ کیٹیگریز کی معلومات لازمی قرار دی گئیں، سیکرٹریٹ اور خودمختار اداروں کی تعمیل 64فیصد تک پہنچ گئی، منسلک محکمے 50 فیصد سے کم معلومات ظاہر کر رہے ہیں،اِسی طرح اوقاف و حج اور معدنیات کے محکموں کی کارکردگی 92 فیصد ریکارڈ ہوئی، آئی ایم سائنسز، سنٹرل جیل پشاور اور پی ڈی اے کی شفافیت 83 فیصد رہی، زرعی یونیورسٹی پشاور نے بھی 92 فیصد معلومات ظاہر کیں، نصف سے زائد اداروں کی شفافیت 50 فیصد سے کم سطح پر رہی، رپورٹ میں بتایا گیا کہ غیر مستقل عمل درآمد سے شہری نگرانی محدود ہو رہی ہے ، اداروں کو بروقت اور مستند آن لائن معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے ۔فافن رپورٹ میں لکھا گیا کہ متعدد محکمے صرف 17 سے 25 فیصد معلومات ویب سائٹس پر فراہم کر رہے ہیں، تنظیمی ڈھانچے اور فرائض کی معلومات 89 فیصد اداروں نے شائع کیں،قانونی ڈھانچے سے متعلق معلومات 84 فیصد ویب سائٹس پر دستیاب رہیں۔