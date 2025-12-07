صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب سے 31ہزار سے زائد غیر قانونی مقیم افراد ڈی پورٹ

  • پاکستان
11 ہزار 362 مرد، 6 ہزار 426 خواتین اور 19 ہزار 366 بچے شامل انخلا میں انسانی حقوق کو مکمل مدنظر رکھا جا رہا ہے :آئی جی ڈاکٹر عثمان انور

لاہور(کرائم رپورٹر)پنجاب پولیس نے لاہور سمیت صوبے بھر سے 31 ہزار سے زائد غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈی پورٹ کر دیا ہے ، ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق اس وقت 165 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ ڈی پورٹ ہونے والوں میں 11 ہزار 362 مرد، 6 ہزار 426 خواتین اور 19 ہزار 366 بچے شامل ہیں،ڈی پورٹ ہونے والوں میں 9931 رہائشی ثبوت رکھنے والے ، 11064 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جبکہ 10016 غیر قانونی مقیم غیر ملکی بھی شامل ہیں ،لاہور میں 5 جبکہ پورے صوبے میں 46 ہولڈنگ سنٹرز قائم ہیں جہاں غیر قانونی مقیم افراد کو رکھا جا رہا ہے ۔آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ سکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور تمام غیر قانونی مقیم افراد کے انخلا کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ پنجاب پولیس بین الاقوامی قوانین کے تحت اس پالیسی پر عمل پیرا ہے اور انخلا کے عمل کے دوران انسانی حقوق کو مکمل طور پر مدنظر رکھا جا رہا ہے ۔

