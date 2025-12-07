صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات پر انتباہ

  • پاکستان
اقوام متحدہ کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات پر انتباہ

پہلگام حملے کے بعدانسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خدشات ہیں:یو این ماہرین گرفتاریاں، ہلاکتیں، تشدد اور مسلم کمیونٹی کیخلاف امتیازی سلوک قابل مذمت

اسلام آباد(دنیا مانیٹرنگ)اقوام متحدہ کے ماہرین نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو انتباہ جاری کردیا۔اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد بھارتی حکام کی جموں وکشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید خدشات ہیں۔ماہرین کے مطابق بھارتی کارروائیوں میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے نمائندوں سمیت تقریباً 2800 افراد کو حراست میں لیا گیا، بھارت کی جانب سے گرفتاریاں، مشتبہ ہلاکتیں، تشدد اور مسلم کمیونٹی کے خلاف امتیازی سلوک قابل مذمت ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت و ہراسانی اور 1900 افراد کی غیر قانونی ملک بدری عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے ، انسانی حقوق کے کئی علمبردار سالوں سے سکیورٹی قوانین کے تحت بلا جواز نظربند ہیں۔یو این ماہرین نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔یو این ماہرین کی جانب سے رابطوں کی بندش اور صحافتی آزادی پر قدغنوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے ۔کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سرینگر میں ایک بیان میں کہا مقبوضہ کشمیر خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ ہے جسے فوجی طاقت سے نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے اصول کی بنیاد پر حل کرنے کی ضرورت ہے ۔دوسری جانب سرینگر، گاندر بل اور دیگر اضلاع میں آزادی پسند کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

