سوشل میڈیا پر بیشتر خبریں غلط، اخبار ایک مستند دستاویز ہے ، شرجیل
ہماری کوشش ہے کہ اخبارات کو مضبوط کریں،میڈیا کی آزادی میں ہی جمہوریت کی کامیابی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس درست تھی،سی پی این ای اجلاس کے موقع پرگفتگو
کراچی(سٹاف رپورٹر) سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پہلے صبح کا آغاز اخبار سے ہوتا تھا لیکن اب ٹرینڈز تبدیل ہو رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اخباری صنعت کو ترقی ملے ، سوشل میڈیا پر بیشتر خبریں غلط اور فیک ہوتی ہیں، اخبار ایک مستند دستاویز ہے ،ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس درست تھی، بیرون ملک سے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی گئی، یہ لوگ بیرون ملک سے ٹویٹ کرتے ہیں، یہ ملک کو نقصان پہنچانے کی ناکام سازش ہے۔
سی پی این ای کے اجلاس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر بریکنگ کی دوڑ لگی ہوتی ہے، دنیا بھر میں پرنٹ میڈیا کو اس وقت سخت مشکلات کا سامنا ہے ، الیکٹرانک میڈیا نے اخبارات کو سخت ٹف ٹائم دیا ہے، ہماری کوشش ہے کہ اخبارات کو مضبوط کریں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میڈیا پھلے پھولے ، اچھی جمہوریت میڈیا کی آزادی کے ساتھ ہی کامیاب ہوتی ہے ، کچھ ادوار میں پیپلز پارٹی بدترین میڈیا ٹرائل کا شکار رہی ہے ، تاہم پیپلز پارٹی مشکل ادوار میں میڈیا کے ساتھ کھڑی رہی ہے ، پیپلز پارٹی نے کبھی بدلہ لینے یا انتقام کی سیاست نہیں کی۔شرجیل میمن نے کہا کہ ہر دور میں اینکرز کو آف کرایا جاتا رہا، مختلف جماعتوں کی حکومتیں آتیں تو کہتیں فلاں اینکر کو ہٹاؤ، پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کو صحافی ہٹانے کا نہیں کہا، پی پی پی کا وکٹمائزیشن کا کبھی مائنڈ سیٹ نہیں رہا، صدر آصف علی زرداری نے ہمیشہ صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ سینئر وزیر نے مزیدکہا کہ ہم مل کر اچھی صحافت کو آگے لے کر آئیں، ہمارے پاس دوڑ میں ملک کے خلاف خبریں بھی چل جاتی ہیں، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کرائم بہت ہوتے ہیں لیکن وہاں ایسی خبریں نہیں چلتیں، ہمیں پاکستان اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے ، ہمیشہ منفی خبر پر فوکس نہیں رہنا چاہیے ، میڈیا کو خوبیوں کو بھی اجاگر کرنا چاہیے ، ہمیں ملک کو اچھے طریقے سے سامنے لانا ہوگا،دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں، بہت سارے ممالک میں حادثہ ہو جائے تو کوئی کسی کے قریب بھی نہیں جاتا، ہمیں مثبت چیزوں کو بھی آگے لانا ہوگا۔
شرجیل میمن نے کہا کہ ہماری آنکھیں اور کان میڈیا ہے ، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے ،حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے ملاقات کرائی، قیدی کے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اخلاق سے گری باتیں شیئر کی گئیں، پی ٹی آئی قیادت بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں ملک کو متنازع بنا رہی ہے ، بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ساتھ ماضی میں جو ہوا وہ کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، قائد عوام کو شہید کیا گیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، کچھ سیاسی جماعتوں کی قیادت جیل گئی تو ان کے بیانیے بدل گئے ، پیپلز پارٹی نے کبھی اپنا بیانیہ بدلا نہ کبھی ملکی اداروں کے خلاف بات کی، شہید بی بی کی شہادت کے وقت لوگ سراپا احتجاج تھے اس وقت صدر آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ان کا کہنا تھا کہ جھوٹ بول بول کر ملک کے خلاف بیانیہ چلایا گیا، بانی پی ٹی آئی جنرل باجوہ کو تاحیات توسیع دینے کی بات کرتا تھا، انہوں نے ملک میں نفرت کی آگ پھیلائی۔