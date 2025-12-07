ریاست دشمن ایجنڈے کی ہرسازش ناکام بنائیگی:عظمیٰ بخاری
پاکستان کے خلاف کام کرنے والے چند چہرے ریاستی استحکام کیلئے خطرہ ہیں ترجمان پاک فوج نے ذہنی مریض کا ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب کردیا:بیان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمٰی بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے چند چہرے ریاستی استحکام کیلئے خطرہ ہیں، دشمن ایجنڈے پر چلنے والوں کو جان لینا چاہئے کہ ریاست ان کی ہر سازش ناکام بنائے گی، ذہنی مفلوج اقتدار میں آنے کیلئے طالبان اور بھارت کی سپورٹ حاصل کر رہا ہے ۔عظمٰی بخاری نے اپنے بیان میں کہا کہ ترجمان پاک فوج نے ذہنی مریض بانی پی ٹی آئی کا ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب کر دیا ، پاکستان مخالف بیانیے کی چال چلنے والے ذہنی مریض کو قوم نے پہچان لیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ بنیان مرصوص کے سپہ سالار پر فضول گوئی دراصل بانی پی ٹی آئی کے ذہنی مفلوج ہونے کا ثبوت ہے ، ریاستی اداروں پر حملہ، شہداء کی توہین اور افواج کے خلاف بیانیہ سب دشمن کا ایجنڈا ہے۔