پی ٹی آئی پر پابندی کے آپشن پر غورکرناپڑسکتا:رانا تنویر
وزیراعلیٰ اسلام آباد پر چڑھائی کی باتیں کرے تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ن لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اندازاپنایا،نظام کو مضبو ط بنایا:بیان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہاہے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی اور قیادت کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات آتے رہے تو حکومت کو پی ٹی آئی پر پابندی کے آپشن پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا پڑ سکتا ہے ۔ رانا تنویرحسین نے تحریک انصاف کے حالیہ روئیے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک صوبے کا وزیراعلیٰ اسلام آباد پر چڑھائی کی باتیں کرے تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور ریاست ایسی روش برداشت نہیں کر سکتی۔2014 سے ہمارا مؤقف رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملکی سلامتی سے کھیل رہے ہیں،دھرنے کے دوران جلاؤ گھیراؤ، بل پھاڑنا اوریوٹیلٹی بلز جمع نہ کرانے جیسے اقدامات سول نافرمانی کی واضح مثالیں تھیں، پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔رانا تنویر کا اپنے بیان میں کہناتھاکہ نوازشریف اوربینظیربھٹو نے کبھی ریاست مخالف تحریک یا سول نافرمانی کا راستہ اختیارنہیں کیا، ن لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اندازمیں ایک دوسرے کی پالیسیوں پرتنقید کی اور نظام کو مضبوط کیا۔