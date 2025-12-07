صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی پر پابندی کے آپشن پر غورکرناپڑسکتا:رانا تنویر

  • پاکستان
پی ٹی آئی پر پابندی کے آپشن پر غورکرناپڑسکتا:رانا تنویر

وزیراعلیٰ اسلام آباد پر چڑھائی کی باتیں کرے تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ن لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اندازاپنایا،نظام کو مضبو ط بنایا:بیان

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہاہے کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی اور قیادت کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات آتے رہے تو حکومت کو پی ٹی آئی  پر پابندی کے آپشن پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا پڑ سکتا ہے ۔ رانا تنویرحسین نے تحریک انصاف کے حالیہ روئیے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک صوبے کا وزیراعلیٰ اسلام آباد پر چڑھائی کی باتیں کرے تو یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے اور ریاست ایسی روش برداشت نہیں کر سکتی۔2014 سے ہمارا مؤقف رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملکی سلامتی سے کھیل رہے ہیں،دھرنے کے دوران جلاؤ گھیراؤ، بل پھاڑنا اوریوٹیلٹی بلز جمع نہ کرانے جیسے اقدامات سول نافرمانی کی واضح مثالیں تھیں، پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر حملہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔رانا تنویر کا اپنے بیان میں کہناتھاکہ نوازشریف اوربینظیربھٹو نے کبھی ریاست مخالف تحریک یا سول نافرمانی کا راستہ اختیارنہیں کیا، ن لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اندازمیں ایک دوسرے کی پالیسیوں پرتنقید کی اور نظام کو مضبوط کیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف فراڈ کیس خارج کرنیکی درخواست مسترد

ہانیہ عامر خواتین کیلئے محفوظ ڈیجیٹل و مالیاتی ایمبیسڈر مقرر

کیریئر کی ابتدا غیر اخلاقی آفرز پر والدہ بھی رو پڑیں:سارہ چودھری

صبا قمر کے بغیر میک اپ سین پر صارفین کی شدید تنقید

فلم شوٹنگ کی وجہ سے کاجول،ٹوئنکل کے شو میں نہیں گیا:شاہ رخ

مجھے گرانے کی سازشیں کامیاب نہ ہوسکیں:طلحہ انجم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak