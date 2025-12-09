صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاوید ضیا ڈیپوٹیشن پر ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائنمنٹ تعینات

  • پاکستان
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزیراعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائنمنٹ کی تقرری کے احکامات جاری کر دیئے۔

 اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق چیف انسٹرکٹر نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں تعینات پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس گروپ گریڈ 20 کے افسر جاوید ضیا کو ڈیپوٹیشن پر ڈائریکٹر جنرل بیورو آف امیگریشن اینڈ اورسیز ایمپلائنمنٹ تعینات کیا گیا ہے ۔

